Коли маленька дитина має вірного чотирилапого друга – це чудово. Адже разом із ним можна весело проводити час, не виходячи з дому.

Яскравий приклад – парочка приятелів із нещодавно опублікованого відео. Малюк і песик влаштували собі веселі танці просто серед білого дня.

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Малюк зі своїм чотирилапим другом влаштували вечірку

І хоч вони танцювали несинхронно та не мали точності в рухах, милі друзі виглядали безтурботними й радісними.

А за якістю рухів і хореографією нехай стежать нудні дорослі дядьки й тітки.

Веселі танці песика та малюка: дивіться відео

Користувачів мережі розчулили приятелі, які танцюють. Чимало людей залишили свої коментарі:

"Хі, смішні які".

"Діти й собаки – концентрат милоти".

"Які милі друзі".

"У всіх діточок мають бути такі друзі!"

"Ха-хах, танці карапузів".

Крихітне цуценя не впускало старших собак в дім

Те, що хоробрість залежить не від розмірів та інших фізичних даних, довів крихітний вовняний пиріжок з опублікованого відео. Він стійко охороняв поріг будинку від двох величезних собак, не даючи їм зайти всередину.

Найкумедніше, що собаки схоже самі відчули силу духу і безстрашність грізного цуценяти та ніяк не наважувалися зробити крок за поріг. Вони чемно чекали, доки малий впустить їх.

Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.