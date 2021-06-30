Ведмеді на пляжі: у Каліфорнії родина клишоногих відпочивала поруч з людьми – відео

Чорна ведмедиця та 3 ведмежат відвідали пляж на озері Тахо. Тварини купалися, а потім ще й поїли бутербродів із термохолодильника.

На відео, яке зняв відпочивальник Джен Воткінс, видно, що маленькі ведмеді плавають у воді, а велика тварина, ймовірно, мама, ходить серед людей.

Ми всі були трохи шоковані, – розповідає Воткінс.

Доросла ведмедиця наостанок ще й вкрала трохи бутербродів із портативного холодильника. Після цього тварини пішли до лісу.

Зустріч із ведмедями може бути небезпечною для людей. Хоча тварини здаються милими, вони несуть смертельну загрозу.

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Подивіться відео про небезпечний відпочинок