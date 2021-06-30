Ведмеді на пляжі: у Каліфорнії родина клишоногих відпочивала поруч з людьми – відео
30 червня 2021 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:KCRA News
Чорна ведмедиця та 3 ведмежат відвідали пляж на озері Тахо. Тварини купалися, а потім ще й поїли бутербродів із термохолодильника.
На відео, яке зняв відпочивальник Джен Воткінс, видно, що маленькі ведмеді плавають у воді, а велика тварина, ймовірно, мама, ходить серед людей.
Ми всі були трохи шоковані, – розповідає Воткінс.
Доросла ведмедиця наостанок ще й вкрала трохи бутербродів із портативного холодильника. Після цього тварини пішли до лісу.
Зустріч із ведмедями може бути небезпечною для людей. Хоча тварини здаються милими, вони несуть смертельну загрозу.Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.
Подивіться відео про небезпечний відпочинок