Вчені з’ясували, чому мурахи, терміти та інші дрібні членистоногі комахи можуть дуже боляче кусати, а також гризти різноманітні тверді матеріали. Відповідь криється в унікальному складі їхніх зубів.

У новому дослідженні команді науковців з Університету Орегону і Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії вдалося дослідити зуби комах на атомному рівні. Вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе збагнути, що робить матеріали міцнішими та стійкішими до пошкоджень.

Читайте також Перший рік життя собаки: що важливо знати кожному власнику

Про дослідження

Група біофізиків вимірювала твердість, еластичність, енергію руйнування, опір стирання і ударостійкість зубів мурах та інших мікроскопічних інструментів комах. Щоб домогтися цього, їм потрібно було зрозуміти, з чого складаються їхні зуби. Для цього вони застосували томографію з атомним зондом.

Спочатку вчені за допомогою іонно-променевого мікроскопа зібрали крихітний зразок голки з кінчика зуба мурашки .

. Після цього, застосовуючи лазер чи високовольтні імпульси для випаровування атомів з поверхні, вони отримали тривимірні зображення, а також хімічний склад зразка.

За допомогою цієї техніки команді вдалося нанести на карту окремі атоми, що містять зуби мурашки.

Виявилося, що зуби комах містять рівномірно розподілений цинк, хоча вчені очікували побачити його скупченим у нановузликах.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.



Атоми цинку роблять зуби комах надміцними / Фото depositphotos

Річ у тім, що щелепи комах складаються з комбінації білків і полісахаридного полімеру хітин. Хітин твердий сам по собі, але ще більшої міцності йому додає цинк. На думку вчених, саме такий розподіл дозволяє зубам бути набагато гострішими.

Дослідники також підрахували, що ці властивості дозволяють комахам використовувати 60% або навіть менше тієї сили, яку їм довелося б застосувати, якби їхні інструменти були зроблені з матеріалів, подібних до тих, що є у зубах людини. А оскільки потрібно менше сили, то їхні м’язи витрачають менше енергії.

Практична сторона експерименту

За словами дослідників, цей біологічний трюк може допомогти зрозуміти, як зміна складу матеріалів може зробити їх стійкими до пошкоджень. Це особливо важливо при проєктуванні таких структур, як атомні електростанції, яким потрібно мати стійкість до корозії протягом багатьох десятиліть.

Як позбутися мурах вдома

Можна скористатися інсектицидами – хімічними засобами боротьби з мурахами, які продають у спеціалізованих магазинах. Однак існує чимало народних методів від комах, які також можуть виявитися ефективними. Ось декілька з них: