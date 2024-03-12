Плюнув супернику просто в душу: тюлень й орлан влаштували кумедну сутичку – хто переміг

Різноманітна екосистема Землі продовжує дивувати дослідників своїми захопливими взаємодіями між різними видами. Тепер учені заявили, що їм вдалося зняти унікальне протистояння сірого тюленя (Halichoerus grypus) і орлана (Haliaeetus albicilla).

Дослідники заявляють, що таке протистояння хижого птаха і ссавця було зафіксовано вперше в історії, і воно виявилося вельми комічним. Пропонуємо побачити його і Вам!

Дивіться також Другий за величиною кит: українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом

Вчені вперше зняли сварку тюленя й орлана в гавані

Орнітологиня Клер Джейкобс під час прогулянки гаванню Ньютауна на острові Уайт зняла цю зустріч. Цілком ймовірно, що протистояння зовсім не було дружнім, проте воно також виявилося вельми комічним.

Під час прогулянки дослідниці помітили орлана, що пікірує до води під час припливу. Але потім сталося щось незвичайне: з глибин раптово показався дорослий сірий тюлень. Тварина спочатку облаяла птаха, а потім і зовсім випустила в його бік струмінь води.

Тюлень почав гавкати, імовірно, щоб відвадити орла від їжі / Фото Clare Jacobs

Тюлень направив на птаха струмінь води / Фото Clare Jacobs

Припускають, що такою поведінкою тюлень, ймовірно, намагався відігнати орду, щоб захистити здобич, яку вони обидва переслідували: рибу у воді.

Наразі на острові Вайт часто зустрічаються сірі тюлені та орлани, проте про їхню взаємодію досі не було відомо. Фактично це перше свідчення того, що сірі тюлені використовують плювки як засіб захисту або стримування пернатого супротивника,

– каже Меган Джейкобс.

Несподіваним відкриттям стало те, що дослідники з'ясували, що плювання не є поширеною поведінкою серед хребетних тварин. Хоча вона найчастіше спостерігається у людей, верблюдів, лам, альпак, а також у деяких видів змій і риб, для сірого тюленя вона виявилася ефективною формою захисту.

Сірі тюлені – відносно невеликі ссавці, які можуть виростати до 2 метрів у довжину. Відомо, що ці істоти харчуються переважно піщаником, палтусом, тріскою, оселедцем і лососем, створюючи пряму загрозу для орлів, які також покладаються на рибу та водоплавних птахів як на джерело існування.

Вчені підтвердили, що орлани, найбільший вид в Європі, можуть похвалитися дивовижним розмахом крил до 2,37 метра.

Зауважимо, дослідники помітили біля берегів Нової Англії сірого кита. Це стало рідкісним явищем для виду, який протягом століть вимирав у водах Атлантичного океану, поки не зник повністю.