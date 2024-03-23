Не порода, а суцільна болячка: вивели першого у світі вроджено здорового французького бульдога

Порода собак французький бульдог стає дедалі популярнішою у світі. Однак більш ніж столітнє розведення та унікальні особливості призвели до того, що ці тварини зазнали безлічі фізичних проблем, а їх середня тривалість життя лише 4,5 року.

Дослідники намагаються врятувати породу за допомогою науки. Так, їм вдалося виростити першого у світі повністю здорового французького бульдога.

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Виростили першого французького бульдога без жодної болячки

Сьогодні вчені та заводчики прагнуть змінити ситуацію, щоб зробити представників цієї породи більш здоровими. Кінцевим результатом, як очікується, може стати новий вигляд породи: наприклад, довга морда дасть змогу пом'якшити деякі з проблем зі здоров'ям.

Водночас дослідники стверджують, що в генофонді французьких бульдогів недостатньо рис, щоб викликати ці необхідні зміни.

Для досягнення бажаного результату, ймовірно, доведеться схрестити французьких бульдогів з іншими собаками,

– припускають вчені.

Експерти також зазначають, що любителям цієї породи доведеться звикнути до того, що здорові цуценята, імовірно, суттєво відрізнятимуться від того, до чого ми звикли.

Попередні дослідження вже показали, що французькі бульдоги мають великі очі та плоску морду, а також пропорції, які викликають у людському мозку інстинкти виховання та захисту. У представників цієї породи також коротке тіло, а через свою перебільшену форму тіла вони часто зазнають труднощів з диханням, а також проблеми з хребтом і схильні до теплового удару.

Лілі стала першим французьким бульдогом, який повністю здоровий / Фото Hawbucks France Bulldog Kennel

За словами професора Еріка Олстада, проблеми з диханням у французьких бульдогів пов'язані з тим, що в їхніх коротких і вузьких дихальних шляхах надто багато м'яких тканин, унаслідок чого виникають проблеми з диханням. Крім того, зморшкувате тіло робить їх схильними до проблем зі шкірою, а вузькі стегна вимагають пологів за допомогою кесаревого розтину.

Можуть вивести нову породу

У Нідерландах Шанталь Вагевельд-ван Круїнінг працює над новим різновидом породи – французьким бульдогом Хобас. Науковиця закохалася в породу після того, як усиновила своє перше цуценя, яке пізніше померло через проблеми з хребтом. Вагевельд-ван Круїнінг замислилася над тим, що людям варто змінити свої погляди на породу, адже те, що ми вважаємо "нормальним" фактично завдає тваринам страждань.

Вагевельд-ван Круїнінг досягла успіху у своїх спробах створити здорового французького бульдога, проте вона навряд чи зможе взяти участь у виставках. Абсолютно здоровий собака Лілі має довшу морду, не має проблем із хребтом, а також у нього є хвіст. Водночас генетичне тестування підтверджує, що насправді Лілі на 100% французький бульдог.

Форма і статура голови переконливо свідчать про те, що більша частина лінії цього собаки належала нинішнім типовим французьким бульдогам, до яких ми звикли. Водночас Лілі має більш пропорційне тіло: довшу спину і хвіст, а також довші ноги.

У Лілі з'явилися свої цуценята / Фото Hawbucks France Bulldog Kennel

У своєму експерименті Вагевельд-ван Круїнінг пішла далі: у її собаки Лілі з'явилися цуценята, які технічно і генетично є французькими бульдогами, але в них є і щось особливе: риси іншої породи. Їхній батько є нащадком французького бульдога в третьому поколінні, схрещеного з американським стаффордширським тер'єром, що робить його так званим гібридом F3, а цуценят F4.