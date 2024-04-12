"Розчарувалася у житті": вчені показали істоту з кумедним обличчям, яка сидить на морському дні

Попри те, що океан покриває більшу частину поверхні Землі, він залишається однією з найменш досліджених областей на планеті. У спробах дослідити величезні невідомі глибини вчені вирушають в експедиції, щоб виявити рідкісні та унікальні види.

Під час останнього занурення біля берегів Чилі вчені виявили жабу, яка "розчарувалася в житті", і найглибоководнішу істоту, що покладається на фотосинтез для виживання.

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На морському дні сидить найбільш розчарована жаба у світі

Міжнародна група вчених на чолі з доктором Ерін Істон з Техаського університету в долині Ріо-Гранде і Хав'єром Селланесом з Католіка-дель-Норте в Чилі нещодавно вирушила в 40-денну експедицію біля узбережжя Чилі. Експедиція зосередилася на хребті Наска, який простягається на 2 900 метрів і кишить понад 110 підводними горами, що підтримують різноманітні види морського життя.

У своєму революційному відкритті дослідники визначили унікальне місце з одним з найвищих рівнів морського ендемізму. Це означає, що певні види зустрічаються лише в цій місцевості, що робить її магнітом для науковців та дослідників.

За час експедиції нам вдалося відкрити 160 видів, що мешкають на підводних горах біля узбережжя Чилі, причому щонайменше 50 з них виявилися новими для науки. Під час дослідження вчені нанесли на карту 78 000 кілометрів морської території,

– каже Істон.

Під час нещодавнього занурення вчені відкрили 10 раніше невідомих підводних гір і спостерігали за різноманітними морськими мешканцями. Серед помічених істот були кальмари, риби, корали, молюски, морські зірки, скляні губки, морські їжаки, краби та приземкуваті омари.

Морське життя на хребті Наска: дивіться відео

Однак, найдивовижнішими знахідками вчених виявилися "розчарована життям" морська жаба — костиста риба хаунакс із сімейства морських жаб. Також найглибоководніша істота, залежна від фотосинтезу, відома у світі як зморшкуватий корал.

Хаунакс, костиста риба із сімейства морських жаб / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

У дослідженні вчені підкреслюють важливість своїх висновків для поглиблення знань про морське середовище. В умовах, коли планета переживає глобальне потепління, а поверхня океану досягає тривожних температур, ця нова інформація життєво необхідна вченим для розробки стратегій збереження морського середовища та його видів.

Яка найменша істота на Землі?

В той час, як синій кит є найбільшою живою твариною на Землі, найменші істоти на планеті залишаються майже невідомими широкому загалу. Ці мікроскопічні організми, що за розміром у 100 разів менші за піщинку, вислизають від широкого визнання.

Поки що ці мікроскопічні істоти вважаються найменшими з відомих. Але вчені припускають, що є ще менші організми. Що про них відомо та який вигляд вони мають – за посиланням у матеріалі!