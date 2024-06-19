Врожайний день: в одній точці океану виявили понад 160 найбільших тварин Землі – дивовижні фото

Океан, який покриває більшу частину нашої планети, є середовищем існування мільйонів тварин, в тому числі одних з найбільших на Землі. Під час нещодавнього аерофотографування біля узбережжя Нової Англії дослідники з NOAA Fisheries спостерігали значну кількість китів протягом одного дня.

Дослідники були здивовані таким скупченням морських гігантів. До того ж значна частина з них припадала на рідкісних і тих, що перебувають під загрозою зникнення.

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В один день в океані помітили понад 160 найбільших тварин

Під час польоту команда охопила територію на південь від Мартас-Віньярд і на південний схід від Нантакета.

Деякі з цих спостережень могли бути кратними одному й тому самому киту,

– заявив Тері Фреді з NOAA.

Загалом вченим вдалося поспостерігати за 161 китом семи різних видів, причому деякі з них належать до рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, сейвалів. Також вченим вдалося зняти косатку під час полювання.



Вчені також зафіксували косаток / Фото NOAA

Під час нещодавнього дослідження помічено, що в цьому районі була присутня значна кількість китів, що є звичайним явищем у цю пору року. Водночас дослідники зазначили, що таке велике скупчення китів, у тому числі різних видів, є незвичайною подією, оскільки їх дослідження не проводяться щодня або в одних і тих же місцях. Дослідницька група описала це явище як виняток, а не правило.

Автори дослідження зазначають, що серед їхнього улову були:

горбаті кити;

фінвали;

смугастики;

кашалоти;

косатки.

До слова, вченим вдалося сфотографувати відразу дві косатки, одна з яких трималася за тунця. Зазначимо, що велика риба є звичайними ласощами для косаток: деякі дослідники стверджують, що косатки навіть можуть нападати на човни в пошуках тунця, проте така поведінка зустрічається вкрай рідко.

Вчені зафіксували одні з найбільших тварин на Землі: дивіться фото

Під час дослідження також було виявлено два види китів, які перебувають під загрозою зникнення.

Вчені помітили північноатлантичного гладкого кита — загалом три спостереження. Вважається, що на планеті залишилося всього близько 360 особин. Помітили і сейвала – третього за величиною кита у світі після синього кита і фінвала. Дорослі самки можуть досягати 18 метрів завдовжки та важать близько 45 000 кілограмів. Відомо, що внаслідок китобійного промислу було вбито близько 300 000 сейвалів, унаслідок чого цей вид опинився на межі зникнення.

Загалом учені зазначають, що більшу частину спостережень склали сейвали — на їхню частку припало 93 спостереження, що є однією з найвищих концентрацій, коли-небудь зафіксованих в океані.