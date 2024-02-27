Біля берегів популярної країни виявили новий вид медуз з невідомою отрутою

Вчені виявили та назвали новий дивний вид медуз біля узбережжя Японії. Раніше його спостерігали лише двічі.

Він живе на глибині понад 800 метрів і тільки в кальдері вулкана Сумісу на островах Огасавара. Це за 500 кілометрів від Токіо.

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Вчені біля берегів Японії виявили новий вид медуз

Вид медузи діаметром близько 10 сантиметрів отримав назву Santjordia pagesi (Медуза Георгіївського хреста) через те, що її яскраво-червоний живіт нагадує хрест Святого Георгія.

Вид дуже відрізняється від усіх глибоководних медуз, виявлених сьогодні. Він відносно невеликий за розмірами, тоді як інші в такому середовищі набагато більші,

– сказав співавтор дослідження Андре Морандіні.

Він додав, що яскраво-червоний колір шлунка істоти, ймовірно, пов'язаний із захопленням їжі.

На глибині приблизно 812 метрів у морі багато істот мають тенденцію світитися завдяки біолюмінесценції, щоб орієнтуватися в темряві. Вчені вважають, що як здобич медузи попадає у її біолюмінесцентний шлунок, то не буде виднітися для інших хижаків.

Вчені біля берегів Японії виявили новий вид медуз з невідомою отрутою / Фото Dhugal John Lindsay, Jamstec

Дослідники виявили, що цей вид медуз набагато відрізняється від своїх родичів і може містити отруту, яка може бути зовсім несхожою на виявлені раніше.

Хто зна? Можливо, вона зберігає таємниці, цінніші за всі корисні копалини, які можна видобути з цього місця,

– підкреслив доктор Морандіні.

Зазвичай для відкриття нового виду потрібно зібрати кілька екземплярів, але оскільки Santjordia pagesi дуже рідкісний вид і його важко зібрати, то опис ґрунтувався лише на одному екземплярі. Вчені сподіваються, що майбутні дослідження глибин океану допоможуть знайти більше членів групи.

Океан виніс на узбережжя США "таємничу" муміфіковану істоту

На острові Гілтон-Гед, що в Південній Кароліні (США), було виявлено тушу "таємничої" істоти в жахливому стані. Загиблий ссавець нагадує мумію — його сіре забарвлення майже повністю покрила біла плівка.

Фахівці мережі захисту морських ссавців (LMMN), які дослідили рештки тварини, припустили, що це тіло мертвого дельфіна, яке занадто довго перебувало на сонці. Ймовірно, хвилі спочатку змили тушу в океан, а потім знову викинули на берег, де вона й висохла.