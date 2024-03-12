У мальовничій балканській країні на туриста напав ведмідь: людей закликали бути обережними

В Північній Македонії, популярному туристичному напрямку, відпочивальників закликали бути обережними. Все через підвищену загрозу нападу бурих ведмедів.

Сталося це після того, як минулого тижня внаслідок нападу ведмедя в природному парку Маврово на заході Північної Македонії було поранено данського лижника. Популяція тварин у регіоні зросла вдвічі – причина цьому глобальне потепління.

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У Північній Македонії ведмідь напав на туриста

Датський лижник був поранений під час нападу ведмедя в природному парку в Північній Македонії.

Лижника доставили в лікарню в західному місті Тетово. Під час нападу, який стався в районі Шар-гори, він отримав поранення лівої ноги.

Популяція ведмедів подвоїлася

У нещодавньому звіті місцевої влади зазначається, що популяція ведмедів у західній частині країни зростає через м'які зими останніх років. Це явище призвело до того, що ведмеді рано виходять із зимової сплячки або взагалі не впадають у неї.

Як наслідок, хижаки частіше заходять у населені пункти й навіть становлять загрозу для людей, нападаючи на них.

У національному парку Маврово мешкає від 160 до 180 бурих ведмедів. Експерти вказують, що в цьому регіоні має бути до 70 ведмедів, а зараз їхня кількість збільшилася вдвічі,

– зазначив глава Національного центру кризового управління Стоянце Ангелов.

Торік в гірській місцевості найбільшого національного парку країни – Мавровського – сталася низка інцидентів, пов'язаних зі спробами ведмедів проникнути в будинки жителів сіл у пошуках їжі.

Ці випадки занепокоїли місцевих. Вони закликали владу вжити негайних заходів для забезпечення їхньої безпеки.

На туриста під час гірськолижного відпочинку в Європі напав ведмідь / Ілюстративне фото Unsplash

Ведмедиця після зими вилізла з отвору для вентиляції у будинку

Співробітники служби охорони дикої природи в США попросили місцевих бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла із маленького вентиляційного отвору. Ймовірно, вона зимувала там.

Фахівці рекомендували у випадку виявлення диких звірів зберігати спокій та швидко покинути небезпечну територію.