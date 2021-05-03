В університеті внутрішніх справ з'явився кролик-поліцейський: великодні фото

У Дніпропетровському університеті внутрішніх справ з'явився кролик-талісман Топотун. Напередодні Великодня він створив особливу святкову атмосферу у виші.
Кролик нещодавно став талісманом університету і покращує настрій курсантам та співробітниками вишу.
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Кролик Топотун в університеті внутрішніх справ
Кролику пошили спеціальну мініжилеточку з написом "поліція". Він має повідець, на якому його активно вигулюють зеленими газонами.
Наш вихованець вже подружився з курсантами, побував на лекціях, покатався на поліцейській машині. Топотун радий такому спілкуванню, ну, а симпатичний кролик підвищує настрій,
– розповіла прессекретарка вишу Яна Шнурко.
Топотун і перевірка готовності до Великодня
Перед Великоднем у виші зняли миле відео: кролик інспектував готовність університету до свят. Він побував на заняттях курсантів, допомагав співробітникам із роботою на комп'ютері і, звісно, своєю милістю трохи відволікав від серйозних справ. Кролик не боїться людей і залюбки йде на руки.
Як кролик інспектував готовність вишу до Великодня – дивіться відео
Кролик Топотун у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ / Фото ДДУВС