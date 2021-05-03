Кролик нещодавно став талісманом університету і покращує настрій курсантам та співробітниками вишу.

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Кролик Топотун в університеті внутрішніх справ

Кролику пошили спеціальну мініжилеточку з написом "поліція". Він має повідець, на якому його активно вигулюють зеленими газонами.

Наш вихованець вже подружився з курсантами, побував на лекціях, покатався на поліцейській машині. Топотун радий такому спілкуванню, ну, а симпатичний кролик підвищує настрій,

– розповіла прессекретарка вишу Яна Шнурко.

Топотун і перевірка готовності до Великодня

Перед Великоднем у виші зняли миле відео: кролик інспектував готовність університету до свят. Він побував на заняттях курсантів, допомагав співробітникам із роботою на комп'ютері і, звісно, своєю милістю трохи відволікав від серйозних справ. Кролик не боїться людей і залюбки йде на руки.

Як кролик інспектував готовність вишу до Великодня – дивіться відео

Кролик Топотун у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ / Фото ДДУВС

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