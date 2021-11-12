Унікальні черепашки народилися в одеському зоопарку: перші відео та фото малюків

В акватераріумі Одеського зоопарку вилупилися 5 маленьких шпороносних черепах. Чим вони особливі – читайте у матеріалі.

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков повідомив, що це другий приплід молодої пари шпороносних черепах. Їх привезли 2 роки тому з "Фельдман Екопарк", який розташований під Харковом.

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"Вони відклали яйця ще влітку у вольєрі. З початком холодів ми забрали їх до інкубатора, і тільки вчора перші 5 вилупилися. Там є ще кілька яєць, тож малюків побільшає", – зазначив Ігор Бєляков.

Дивіться відео вилуплення черепашок:

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Що відомо про шпороносну черепаху

Шпороносна черепаха — найбільша з африканських наземних черепах і третя за розміром у світі. Довжина панцира великої черепахи буває понад 70 сантиметрів. Крім того, за деякими даними, вона може перевищувати 100 сантиметрів. При цьому маса тіла самців до 100 кілограмів, а самиць — до 60 кілограмів.



Шпороносні черепашки​ / Фото фейсбук

Це рослиноїдна тварина, проте інколи вживає білкову їжу тваринного походження. У неволі харчується різними овочами, фруктами, травою і сіном. В спекотну пору виходить на пошуки їжі лише вранці або пізно ввечері.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.