Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков повідомив, що це другий приплід молодої пари шпороносних черепах. Їх привезли 2 роки тому з "Фельдман Екопарк", який розташований під Харковом.
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"Вони відклали яйця ще влітку у вольєрі. З початком холодів ми забрали їх до інкубатора, і тільки вчора перші 5 вилупилися. Там є ще кілька яєць, тож малюків побільшає", – зазначив Ігор Бєляков.
Дивіться відео вилуплення черепашок:
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Що відомо про шпороносну черепаху
Шпороносна черепаха — найбільша з африканських наземних черепах і третя за розміром у світі. Довжина панцира великої черепахи буває понад 70 сантиметрів. Крім того, за деякими даними, вона може перевищувати 100 сантиметрів. При цьому маса тіла самців до 100 кілограмів, а самиць — до 60 кілограмів.
Шпороносні черепашки / Фото фейсбук
Це рослиноїдна тварина, проте інколи вживає білкову їжу тваринного походження. У неволі харчується різними овочами, фруктами, травою і сіном. В спекотну пору виходить на пошуки їжі лише вранці або пізно ввечері.