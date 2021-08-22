В Україні з'явилася "Червона книга неіснуючих тварин"

Любов до тварин та гуманне ставлення до них необхідно виховувати в дітях із раннього віку. Нещодавно з цією метою в Україні з'явилося незвичне дитяче видання "Червона книга неіснуючих тварин".

Книга створена, щоб навчити дітей відповідального ставлення до тварин. Її видали завдяки колаборації мережі "Сільпо" та гуманістичного руху UAnimals.

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

Види, яких немає, рятують тих, хто страждає

"Червона книга неіснуючих тварин" створена в інтерактивній формі. Вона має блоки зі скетчами, стікерпаком, розвивальними завданнями та оповіданнями про вісьмох персонажів.

Серед героїв, яких назвали Дивастиками, є: Лисачок, Бобра, Дзьоборіжка, Китобик, Єлень, Пінграфа та інші уявні персонажі.



"Червону книгу неіснуючих тварин" можна вже знайти на полицях крамниць / Фото UAnimals

Кожен із них несе важливий меседж:

заборону дельфінаріїв,

недопустимість використання тварин у цирку,

дбайливе ставлення до домашніх улюбленців.

Тобто йдеться не про види, які зникають в Україні, а про ті популярні розваги, через які страждають тисячі тварин. Продовжують працювати дельфінарії, де жорстока дресура змушує робити нетипові речі тих, хто має жити на свободі. Поки є попит на ці послуги, вони будуть процвітати, наголошують зоозахисники.

Ми в UAnimals переконані, що відповідальне ставлення до тварин потрібно виховувати змалечку, — зазначає засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук.

Важливо 6 способів допомогти безпритульним тваринам прямо зараз

Авторкою текстів стала головна редакторка UAnimals Міра Київська, а щоб правильно обрати формат подачі для дітей, вона консультувалася з дитячими психологами. Ілюстрації для книги створили студенти курсу Visual Professium у Projector.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

До виходу книги рух UAnimals запустив в інстаграмі фільтр: за кожну його публікацію в сторіс "Сільпо" передаватиме 10 гривень на порятунок наявних видів тварин.

Знайти "Червону книгу неіснуючих тварин" уже зараз можна на полицях "Сільпо".

Чому важливо вчити дітей гуманного ставлення до тварин

На думку психологів, виховання у дітей гуманного ставлення до тварин сприяє розвитку емпатії — здатності співчувати усім живим істотам, зокрема людям.

Діти, які відвідують цирк із тваринами та стають свідками жорстокості щодо них, частіше мають проблеми з поведінкою у школі та вдома.

Такі діти можуть подумати, що знущання з тварин заради розваги є допустимим, і перенести це мислення у стосунки з людьми.

Натомість інше дослідження встановило, що діти, які мають емоційний зв'язок із тваринами, зростають більш чуйними та толерантними.

Більше про це читайте за посиланням тут.