Книга створена, щоб навчити дітей відповідального ставлення до тварин. Її видали завдяки колаборації мережі "Сільпо" та гуманістичного руху UAnimals.
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Види, яких немає, рятують тих, хто страждає
"Червона книга неіснуючих тварин" створена в інтерактивній формі. Вона має блоки зі скетчами, стікерпаком, розвивальними завданнями та оповіданнями про вісьмох персонажів.
Серед героїв, яких назвали Дивастиками, є: Лисачок, Бобра, Дзьоборіжка, Китобик, Єлень, Пінграфа та інші уявні персонажі.
"Червону книгу неіснуючих тварин" можна вже знайти на полицях крамниць / Фото UAnimals
Кожен із них несе важливий меседж:
- заборону дельфінаріїв,
- недопустимість використання тварин у цирку,
- дбайливе ставлення до домашніх улюбленців.
Тобто йдеться не про види, які зникають в Україні, а про ті популярні розваги, через які страждають тисячі тварин. Продовжують працювати дельфінарії, де жорстока дресура змушує робити нетипові речі тих, хто має жити на свободі. Поки є попит на ці послуги, вони будуть процвітати, наголошують зоозахисники.
Ми в UAnimals переконані, що відповідальне ставлення до тварин потрібно виховувати змалечку, — зазначає засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук.
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Авторкою текстів стала головна редакторка UAnimals Міра Київська, а щоб правильно обрати формат подачі для дітей, вона консультувалася з дитячими психологами. Ілюстрації для книги створили студенти курсу Visual Professium у Projector.
До виходу книги рух UAnimals запустив в інстаграмі фільтр: за кожну його публікацію в сторіс "Сільпо" передаватиме 10 гривень на порятунок наявних видів тварин.
Знайти "Червону книгу неіснуючих тварин" уже зараз можна на полицях "Сільпо".
Чому важливо вчити дітей гуманного ставлення до тварин
- На думку психологів, виховання у дітей гуманного ставлення до тварин сприяє розвитку емпатії — здатності співчувати усім живим істотам, зокрема людям.
- Діти, які відвідують цирк із тваринами та стають свідками жорстокості щодо них, частіше мають проблеми з поведінкою у школі та вдома.
- Такі діти можуть подумати, що знущання з тварин заради розваги є допустимим, і перенести це мислення у стосунки з людьми.
- Натомість інше дослідження встановило, що діти, які мають емоційний зв'язок із тваринами, зростають більш чуйними та толерантними.
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