Одне з найцікавішого в їх поведінці: полярники показали, як горбаті кити "шпигують" в Антарктиці

Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру показали один із цікавих типів поведінки горбатого кита. Мовиться про spyhopping, тобто "шпигунство".

Так називають поведінку цих морських ссавців, коли вони підіймають над поверхнею води голову й очі, щоб оцінити обстановку. НАНЦ опублікував відповідне відео з такою поведінкою горбатих.

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Spyhopping горбатих китів в Антарктиці

Кити досить добре бачать над поверхнею, так що "шпигунство" дає їм можливість отримувати додаткову інформацію про те, що відбувається навколо.

Зокрема, вони можуть поцікавитися дослідниками в човні та їхньою роботою – саме в такий момент було зняте відео,

– йдеться у повідомленні.

Як це відбувається: дивіться відео

Під час поведінки, відомої як "шпигунство", кити розташовуються у воді вертикально або під невеликим кутом. Перед тим, як знову зануритися, ці морські ссавці можуть обертатися на 90 – 180 градусів.

В Антарктиці косатки демонструють схожу поведінку, часто здійснюючи "шпигунські стрибки", щоб знайти тюленів і пінгвінів на крижинах. Відомо, що ці морські хижаки створюють хвилі, щоб змити свою здобич у воду.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, горбаті кити демонструють майже два десятки різних способів поведінки на поверхні води.