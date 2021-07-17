Як допомогти котам у спеку і чого краще не робити

Спека дошкуляє не лише людям, а і котам. Якщо ж двоногий може сам себе охолодити декількома способами і полегшити собі життя, то муркотун потребує сторонньої допомоги.

Коти, у порівнянні з іншими тваринами, простіше переносять спеку: цим вони завдячують своєму "пустельному минулому". Втім, є деякі речі, якими все ж власники можуть полегшити чи, навпаки, погіршити, їхній стан влітку.

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Коти нормально почуваються в спеку за певних умов

Поруч є достатня кількість чистої та прохолодної питної води

Важливо не обмежувати пухнастого лише однією мискою з водою: розставте кілька мисок, щоб стимулювати котика пити частіше.



Обов'язково слідкуйте за наявністю чистої питної води у кота / Фото з Unsplash

Кота регулярно вичісують

Особливо влітку потрібно активно вичісувати пухнастого – хоча б раз на тиждень. Використовуйте відповідні до типу хутра пристосування: це можуть бути як силіконові вичісувалки, так і пуходерки чи фурмінатори. Або ж комплексний підхід з декількох інструментів.

Також можна давати улюбленцю вітаміни для хутра, щоб полегшити процес оновлення шуби.

На всіх вікнах встановлені сітки "антикіт"

Спочатку проконсультуйтесь з ветеринаром щодо доречного використання вітамінів і інструментів з вичісування.

Відчинені навстежки вікна – благо для людини і згуба для кота. Задивившись на мушку чи метелика, кіт може необачно впасти. Звичайні антимоскітні сітки легко вибиваються або розриваються кігтями. Лише спеціальні сітки або решітки типу "антикіт" врятують пухнастого.

Які речі несумісні з котом влітку

Вертикальне провітрювання на пластикових вікон

Кіт, що настрибнув на вертикально відчинене вікно і застряг там, може самостійно не вибратись.

Гладка поверхня, неможливість знайти опору і власна вага, під якою він застрягає все глибше і глибше призводять до компресійних травм внутрішніх органів, які вже після 20 хвилин такого висіння будуть несумісні з життям,

– розповідають спеціалісти.

Допоможуть у такій ситуації спеціальні гребінки на вікна. Ці обмежувачі можна придбати в будівельних магазинах, у продавців вікон або ж замовити в інтернеті. Вони легко кріпляться за допомогою саморізів.



Захисні гребінки на вікна / Фото зі svetokna

Стрижка та миття

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Хутро кота – природний терморегулятор тварини. Воно працює як шуба взимку і як кондиціонер влітку. Позбавляючи кота хутра, ви не лише наражаєте його на небезпеку теплового удару.

До того ж сам процес стрижки травмує кота. Майже неможливо підстригти кота в домашніх умовах самостійно. Це або візит грумера додому, або ж це візит до салону – тобто додатковий стрес від переїзду.

Часто-густо для стрижки потрібна седація, яка негативно впливає на весь організм і на серцево-судинну систему особливо. Така ж ситуація і з миттям – суцільний стрес і жодної користі,

– нагадують зоозахисники.



Як вберегти улюбленця від спеки / Інфографіка 24 каналу