Про це повідомила Світлана Жучкова, адміністраторка групи "Есхар" у вайбері. Жінка зробила репост оголошення про німецьку вівчарку, яка бігала селами Харківської області.

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Мені подзвонила дачниця Олена Волошина і дуже обережно сказала, що близько 3 років тому у її родичів пропав пес, схожий на собаку на фото, – розповідає Світлана.



Собаку вкрали 3 роки тому / Фото Світлана Жучкова

З'явилася крихітна надія і собаку почали шукати. Вдалося знайти телефони людей, які писали про собаку в інших групах. Для того, щоб знайти пса, довелося зідзвонюватися з десятками людей.

"Зрештою, у Веденці біля магазину ми знайшли нашого "потеряшку", – радіє жінка. Місцевий житель Валерій Пчельніков нагодував пса та зумів завести його в сарай.

Власники собаки живуть в Липцях, за 60 кілометрів від Введенки.

Пес і господарі одразу впізнали одне одного. Можете уявити емоції собаки й людей, котрі не бачилися 3 роки!, – додає Світлана.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Вівчарку звати Мерс (Мерседес). Пес породистий і навіть має нагороди. 3 роки тому його, ймовірно, вкрали й відвезли кудись на машині.

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Складно уявити, через що пройшов пес. На його шиї є сліди від нашийника, видно, тримали на прив'язі, але не худий, годували добре, – розповідає Світлана Жучкова.