Найкращі собаки для квартири та дітей: ТОП 30 маленьких та середніх порід

Ми зібрали перелік із 30 порід собак різних розмірів: маленьких та середніх. Ці породи підійдуть для життя у квартирі, а також стануть вірними друзями вашим дітям.

Коли з'являється бажання завести чотириногого друга, то кожен власник замислюється про те, яку породу придбати. Порід існує безліч, тому можна підібрати собаку будь-якого розміру. Вихованці можуть відрізнятися за вимогами в догляді, класичними якостями характеру, які притаманні тій чи іншій породі. Якщо для утримання у дворі підходить більшість собак, то для невеликих міських квартир обирати чотириногого друга потрібно ретельніше – читайте нашу добірку ТОП 30 порід собак.

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Як обрати собаку для квартири

Під час вибору породи собаки для квартири подумайте про те, наскільки чотириногому другу буде комфортно у вашому будинку, як будуть всі члени вашої родини уживатися разом. Ось кілька важливих моментів, які варто врахувати:

Розмір собаки. Дрібні породи не так сильно потребують просторого житла, їм для активного бігу часто вистачає площі квартири, а для вигулу буде досить невеликого скверу біля будинку. Але завжди є і виключення. Так, наприклад, біглі дуже рухливі, їм потрібні щоденні довгі прогулянки. Тобто поряд із будинком повинен бути великий парк, ліс або поле. Активність собаки. Зазвичай природні якості вихованця набагато важливіше його розміру. Так, бійцівським або службовим собакам часто простіше пристосуватися до невеликого житла. А ось представникам охоронних і мисливських порід – складніше. Особливості поведінки. Якщо у квартирі не надто хороша звукоізоляція, то собака, яка любить гавкати, цілком може стати причиною розбіжностей із сусідами. Нюанси догляду. Багатьом породам потрібен спеціальний догляд, наприклад, регулярний триммінг. Важливо добре подумати, чи готові ви приділяти час таким моментам. Не варто заводити довгошерстого вихованця, якщо ви не готові постійно прибирати шерсть із килимів. Увага власника. Якщо ви часто зайняті, багато часу проводите на роботі та собака буде залишатися одна, то краще обирайте представників спокійних порід. Вони легше переносять самотність.

Маленькі собаки для квартири

Найбільшу популярність серед міських жителів здобули представники маленьких порід собак для квартири.

Папільон, папійон або континентальний той-спанієль

Це собака-компаньйон з рухомими, легкими, розкритими як крила метелика, вушками. Завдяки своєму інтелекту папільони займають 1-е місце серед декоративних порід і 9-е місце серед порід у світі. За характером ці собаки веселі, життєрадісні та ласкаві. Папільони добре піддаються дресируванню і вихованню, відмінно уживаються з дітьми та іншими домашніми тваринами. Вони віддані, рухливі, вимагають багато уваги та довгих прогулянок. Хоча папільон – це довгошерста порода, сильної сезонної линьки немає завдяки відсутності підшерстя. Але час від часу ці собаки потребують гігієнічної стрижки.



Папільони – дуже красиві собаки / Фото Pinimg

Йоркширський тер'єр

Це ідеальна порода для міської квартири. Йоркширські тер'єри мають живий і рухливий характер, дружелюбні до дітей. Вони є відмінними компаньйонами та охоронцями, чуйно реагують на появу сторонніх людей. Легко навчаються, добре переносять подорожі, не вимогливі до довгих прогулянок. Йорки майже не линяють, оскільки їх довга шерсть позбавлена ​​підшерстя. Але знадобиться регулярне розчісування і грумінг, щоб підтримувати їх зовнішній вигляд у бездоганному стані. Мінуси – часта схильність до алергії, агресія до інших тварин.



Йоркширські тер'єри – чудові компаньйони / Фото Picpik

Мопс

Ці собаки є одними з найдавніших представників декоративних порід. Дуже добре підходять для невеликої квартири та недосвідчених людей, не мають потреби в тривалих прогулянках, легко підлаштовуються під образ життя господаря. Мопси мають хороші здібності до дресирування, слухняні й врівноважені. Оскільки ці собаки небайдужі до їжі та при цьому не схильні до активного способу життя, то нерідко у них діагностують ожиріння. Тому їх раціону важливо приділяти належну увагу.



Мопси не потребують тривалих прогулянок / Фото static.dw.com

Французький бульдог

Живий характер, високий рівень активності, слухняність, вміння постояти за себе або членів сім'ї – ось відмінні риси цієї породи. Така собака-компаньйон стане відмінним рішенням для сім'ї з маленькими дітьми, літньої пари або самотньої людини. Французькі бульдоги мають гостру потребу в увазі господаря, готові супроводжувати його при першій-ліпшій можливості. Їм не потрібні довгі прогулянки, сильна фізична активність. Французькі бульдоги мало шумлять, рідко гавкають, але пускають слину і линяють, схильні до метеоризму. Мають хорошу пам'ять, але важко піддаються дресируванню через упертість. Необхідно розчісувати їх кілька разів на тиждень і щодня стежити за чистотою шкірних складок на морді.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.



Бульдоги полюбляють увагу / Фото Petsi

Чихуахуа

Характер у собак цієї породи урівноважений і доброзичливий, тому вони часто стають активними учасниками дитячих ігор. Чихуахуа поводяться ненав'язливо, не вимагають підвищеної уваги від господаря, але у них можуть траплятися спалахи ревнощів. Вони легко переносять вимушену бездіяльність, їх можна сміливо брати з собою в поїздки та подорожі.



З чихуахуа можна подорожувати / Фото pet365

Такса

Живий характер собак цієї породи роблять їх чудовими друзями для дітей. Такси завжди готові до активних ігор і забав. Це мисливська порода собак, тому її важливо займати на період відсутності людей в будинку, наприклад, придбати спеціальні іграшки. Такси добре піддаються дресируванню. Але вони не завжди уживаються з іншими вихованцями через мисливські інстинкти. Є 3 варіанти породи в залежності від розмірів: кроляча такса, карликова і стандартна. Гладкошерсті породи невибагливі в догляді, а ось жосткошерстним знадобиться триммінг двічі на рік і регулярне вичісування.



Такси потребують чимало фізичних навантажень / Фото Doggy-boom

Той-тер'єр

Собаки цієї породи невибагливі в догляді, їм не потрібні тривалі прогулянки. Доброзичливий характер, відданість і хороша пам'ять – основні риси той-тер'єрів. Вони рідко подають голос і досить добре ладнають з дітьми шкільного віку. Потребують дресирування, знаходяться в постійному русі. Вони не злазять з рук і не переносять самотність. Мають чутливу психіку, надлишок емоцій може призвести до тряски тварини, тому не підійдуть сім'ям з маленькими дітьми. Той-тер'єри не переносять холод.



Той-тер'єри мають чутливу психіку / Фото Purinaone

Бостон-тер'єр

Неймовірно розумні, слухняні й прості собаки з урівноваженим і доброзичливим характером. Бостон-тер'єр швидко стане незамінним учасником дитячих ігор. При цьому він легко переносить самотність протягом робочого дня господаря. Добре ставиться до інших тварин у будинку. Відмінно навчається дресируванню. У США бостон-тер'єр є найпопулярнішою міською породою собак. Ці улюбленці забавно хропуть уві сні, а коли не сплять, то можуть видавати характерне пирхання і смішно повискувати. Лояльні стосовно інших людей, але виявляють і охоронні якості, якщо відчувають загрозу. У спеку страждають від перегріву, а в холоди ці собаки мерзнуть. Шерсть не вимагає особливого догляду, а ось область навколо носа і стопну складку потрібно протирати час від часу.



Бостон-тер'єр чудово підійде для міста / Фото Lapkins

Пекінес

Ці собаки мають доброзичливий характер, відмінно ладнають з дітьми та іншими тваринами в будинку, не потребують тривалих прогулянок або серйозних фізичних навантажень. Мають схильність до ожиріння. Пекінеси здатні скрасити самоту, це собаки-компаньйони, які потребують уваги. Ідеальний варіант для самотньої людини або літньої пари. Уві сні вони можуть видавати незвичайні забавні звуки, що нагадують храп або хрипке сопіння. Легко переносять самотність, не шкодять у квартирі, не гавкають без причини. Пекінеси не люблять процес дресирування, їх важливо регулярно вичісувати. Мають виражений комплекс Наполеона, через що відчувають неприборкану агресію до більших собак.



Пекінеси досить спокійні та розважливі / Фото Osnmedia

Бішон фрізе

Ці собаки активні, розумні, ласкаві, грайливі, добре піддаються дресируванню і запам'ятовують нові команди. Вони стануть відмінними партнерами для дітей по іграх, із радістю будуть супроводжувати господаря на прогулянках і в подорожах. Бішон фрізе не потребує тривалих і дуже активних прогулянок, тому стане відмінним компаньйоном для літніх людей. Ця дуже спокійна собака з врівноваженою психікою не буде гавкати через дрібниці, але завжди повідомить про прихід чужого дзвінким гавкотом. Бішон фрізе чудово ладнає з іншими домашніми вихованцями та обожнює дітей, ця порода відома своєю дивовижною ввічливістю. Обов'язковий догляд за шерстю собаки, вона не линяє, але потребує регулярного вичісування, бажано відвідування грумера.



Ці собаки дуже розумні / Фото Decordog

Померанський шпіц

Це неймовірно доброзичлива і товариська порода собак. Вони віддані й розумні, легко піддаються дресируванню. Люблять дітей, прекрасний варіант компаньйонів. Шпиці не потребують серйозних фізичних навантажень, але їм необхідні тривалі прогулянки. Підлаштовуються під стиль життя господаря, погано переносячи розлуку з ним і самотність. Непогано вживаються з іншими тваринами. Необхідний догляд за шерстю. Гавкають на незнайомців і просто так на будь-який шурхіт. Вперті, можуть проявляти домінантність, не підходять для початківців, слабохарактерних людей.



Шпіци полюбляють тривалі прогулянки / Фото Zoofanat

Аффенпінчер

Це тямущі собаки з гарною поведінкою, яких можна вважати зразковими домашніми улюбленцями. За характером вони веселі, добродушні, допитливі, люблять спілкування з людьми. Аффенпінчери самостійні, активні та злегка вперті, люблять брати участь у всіх пригодах та поїздках разом із господарем. По своїй натурі вони – альпіністи, оскільки люблять постійно кудись залазити й дертися. Завжди готові захистити господаря і з цією метою можуть атакувати навіть самого величезного суперника. Аффенпінчери важко піддаються дресируванню, оскільки відволікаються на все навколо. Це прекрасний варіант сімейної собаки. Аффенпінчери прекрасно переносять подорожі.



Собаки цієї породи з радістю проводять час з хазяїном / Фото Lapkins

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Австралійський тер'єр

Зовні ці собаки нагадують йорка через те, що виведені шляхом схрещування йоркширського і керн-тер'єра. Вони належать до мисливських порід, можуть бути хорошими сторожами. Відрізняються розумом, хоробрістю, міцною статурою. Австралійські тер'єри голосно гавкають, сповіщаючи господарів про небезпеку. Вони віддані всім членам сім'ї, прекрасні компаньйони в складних і тривалих подорожах. Люблять рухливі веселі ігри, але не вимагають обов'язкової присутності господаря.

Австралійські тер'єри добре ладнають з іншими тваринами та дітьми. Їм необхідні фізичні навантаження та тривалі прогулянки для підтримки м'язів у тонусі. Через сильний і самодостатній характер у дресируванні можуть виникнути проблеми. Шерсть необхідно регулярно розчісувати, але триммінг не потрібен. Линька проходить майже непомітно.



Як і всі тер'єри, ці собаки потребують значних навантажень / Фото Doggy-boom

Американський той-фокстер'єр

Це розумна, смілива, доброзичлива, активна і допитлива собачка стане ідеальним вихованцем для сім'ї та надійним товаришем для активних людей. Американський той-фокстер'єр легко піддається навчанню і швидко адаптується до будь-якого способу життя власника. Представники породи мають грайливий, енергійний і життєрадісний характер, тому стануть відмінним компаньйоном для дітей і людей похилого віку. Своєю сміливістю американські той-фокстер'єри не поступаються великим породам. Вони обожнюють дітей господаря, із задоволенням займаються різними видами спорту для собак, показуючи відмінні результати. Прекрасно вживаються з іншими тваринами. Правильно навчені собаки цієї породи можуть займатися каністерапією (допомога дітям і дорослим у фізичній, психологічній або соціальній реабілітації).



Це чудові собаки-компаньйони / Фото Hidogs

Цвергшнауцер, карликовий шнауцер або мініатюрний шнауцер

Ця порода вважається найменшою службовою собакою у світі. Такі улюбленці енергійні, розумні та безстрашні, тому чудово підійдуть для активних людей. Цвергшнауцер – чуйний сторож і відмінний компаньйон. Порода славиться не тільки високим інтелектом, але і постійним прагненням до зайнятості. Такі собаки легко звикають до нової обстановки, кмітливі, слухняні та люблять похвалу. Це прекрасний варіант для сімей із дітьми, завдяки стійкій психіці. Цвергшнауцери легко знаходять спільну мову з іншими домашніми вихованцями. Ці собаки потребують щоденних активних прогулянок, добре переносять спеку і холод, люблять гуляти в дощ. Догляд за цвергшнауцерами трудомісткий і обов'язковий, їм необхідний регулярний триммінг. У них жорстка шерсть, тому вони майже не линяють.



Цвергшнайцери дуже розумні / Фото Wikimedia

Японський хін

Представники породи мають спокійний темперамент, хороші манери, не гавкають даремно. Хіни потребують постійного спілкування та любові. Не вимагають важкого догляду за собою, постійних розчісувань, шерсть не звалюється в ковтуни. Також хіни не потребують триммінг і різних стрижок. Завдяки мінімальній кількості підшерстя линька проходить непомітно. Вони не потурбують зайвим гавкотом ваших сусідів, не вимогливі до довгих прогулянок.



Японські хіни досить спокійні / Фото Stores

Левретка (малий італійський хорт, італійський грейхаунд)

Прекрасний варіант для любителів хортів, які не можуть дозволити собі утримувати великого вихованця. Це собака одного господаря, яка поважає всіх членів сім'ї. Левретки граціозні та елегантні, ніжні та грайливі, за звичками сильно схожі на кішок і обожнюють сидіти на руках. Вони не потребують тривалих прогулянок, але надзвичайно витривалі. Легко піддаються тренуванню. Багато левреток від природи боязкі. Відмінно підійдуть як одиноким людям, так і сім'ям з активними дітьми шкільного віку. Добре вживаються з іншими домашніми улюбленцями. Чутливі до холоду через відсутність шерсті.



Левретки можуть бігати дуже швидко / Фото Lapkins

Ши-тцу

Ці собаки доброзичливі, ласкаві, розумні й енергійні. Відмінні компаньйони й для літніх людей, і для великої родини з дітьми шкільного віку. Ши-тцу безмежно віддані членам сім'ї, в якій живуть, вони не вибирають одного господаря. Є сторожові якості, але характер спокійний, майже не гавкають. Не потребують великих фізичних навантажень, дуже активного способу життя, але обійтися без регулярних прогулянок з невеликими елементами дресирування не можна. Ши-тцу погано переносять самотність, їм необхідні увага і спілкування. Люблять дітей, ніколи не виявляють до них агресії, терплячи до їх витівок. Добре ладнають з іншими тваринами. Догляд за ши-тцу непростий, ці собаки потребують вичісування, триммінг.



Собаки цієї породи полюбляють увагу і спілкування / Фото Stores.royal-canin

Джек-рассел-тер'єр

Належить до мисливських порід, вважається кращим мисливцем на лисиць. Витривалі, життєрадісні, енергійні та спритні джек-рассел-тер'єри стануть відмінним вибором активних людей. Люблять більшу частину часу проводити в стрибках за м'ячем, літаючими тарілками та іншими іграшками. Ці собаки потребують тривалих і активних прогулянок із різноманітними іграми, пробіжками та дресируванням. Вони не підійдуть людям похилого віку або занадто зайнятим. Джек-рассел-тер'єри добре ладнають з дітьми, легко пристосовуються до будь-якого клімату. Ввести їх у стан агресії досить складно, але вони не просто вживаються з іншими дрібнішими тваринами через мисливський інстинкт.



Джек-расели потребують багато уваги та серйозні фізичні навантаження / Фото Sobaky.info

Вест-хайленд-уайт-тер'єр

Це собака компаньйон з яскравими мисливськими здібностями. Вона стане вірним супутником в подорожах і надійним другом для активних людей. За своїм характери представники цієї породи віддані, життєрадісні, ласкаві, активні, грайливі. Із задоволенням займаються аджиліті, фристайлом, фрізбі та будь-яким активним спортом. Вест-хайленд-уайт-тер'єри прекрасно уживаються в сім'ях з дітьми старше 7 років. Терпляче ставлення до дітей господаря рідко поширюється на незнайомих дітей на вулиці. Непогано ладнають з іншими домашніми тваринами. Без причини не гавкають, добре піддаються дресируванню, наполегливі та терплячі. На самоті можуть побути, але недовго. Люблять бігати на природі, рити нори. Вест-хайленди схильні до алергії, так що потребують правильного раціону без винятків. Шерсть жорстка, пряма, не линяє, але коли вона відмирає, то не випадає, а залишається на тілі. Тому ці собаки потребують регулярного триммінгу (кожні кілька місяців), розчісування.



Ці пси добре ладнають з дітьми та іншими тваринами / Фото krutiks.love

Середні собаки для квартири

Крім представників невеликих порід для квартири підійдуть і деякі собаки середніх розмірів.

Бордер-колі

Ці собаки є найрозумнішою породою у світі за результатами досліджень Університету Британської Колумбії. Були виведені як пастуша порода, але сьогодні часто залучаються до участі в рятувальних і пошукових роботах. Також із бордер-коллі виходять дисципліновані поводирі. Вони відрізняються спокійним і врівноваженим характером, не виявляють агресії, добре ставляться до інших тварин. Бордер-коллі легко піддаються дресируванню, слухняні. Люблять дітей, можуть "пасти" їх цілими днями. Потребують частого вичісування шерсті, а також тривалих прогулянок і активних ігор з огляду на схильність до ожиріння. Вважатимуть за краще будь-яку рухову активність, ніж лежання на килимку. Не мають собі рівних у змагальних видах спорту (наприклад, в аджиліті).



Бордер-колі потребують значних навантажень / Фото O-prirode

Басенджи (африканська нелаюча собака)

Належать до мисливських порід і відрізняються тим, що абсолютно не гавкають. Басенджи відомі своєю спритністю, швидкістю, спокійним характером. Вони розумні кмітливі, допитливі, але не дуже добре піддаються дресируванню. Відмінно ладнають з дітьми та кішками. Підходять для людей, які страждають алергією на шерсть. До сторонніх ставляться з недовірою. Басенджи – енергійні собаки, які люблять постійно перебувати в русі, тому це ідеальний варіант для активних людей. Прогулянки повинні бути тривалими та навчальними, з фізичними навантаженнями й дресируванням. Басенджи добре сприймають аджиліті, із задоволенням долають перешкоди. Ці собаки норовливі, уперті, можуть псувати речі власника (спочатку їх крадуть, а потім гризуть).



Басенджі ніколи не гавкають / Фото sobaky.info

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці собаки активні, неймовірно рухливі та доброзичливі, відносяться до мисливських. Вони стануть ідеальними друзями з ігор. Охоронні якості слабкі, але незнайомців зустрічають гучним гавкотом. Легко навчаються, не переносять самотність і розлуку, люблять ласку, сидіти на руках. Мають м'який і поступливий характер, тактовні, добре ставляться до дітей. Догляд за шерстю мінімальний, у харчуванні невибагливі. Легко уживаються з іншими улюбленцями (за винятком потенційних об'єктів для полювання – кроликів, морських свинок). Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі потребують активних ігор, регулярних прогулянок.



Ці собаки товариська та добрі / Фото lapki.pet

Вельш-коргі

Спочатку ці собаки виводилися як пастуші, сьогодні вони є прекрасними компаньйонами. Коргі чудово піддаються дресируванню, велелюбні, розумні, слухняні та не схильні до домінування. Вони стануть прекрасними друзями для дітей, оскільки стоїчно витримують все їх витівки. Відрізняються майже повною відсутністю агресивності. Коргі люблять чіпати господаря лапою або підштовхувати його носом. Потребують людського суспільства, але ненав'язливі. Грумінг необхідний двічі на рік у період линьки. Люблять активні ігри, їм необхідні фізичні навантаження і тривалі прогулянки. Безстрашні, мають гарні охоронні якості. На диво говіркі, коргі висловлюють свої емоції не тільки гавкотом і скигленням. Схильні до переїдання, тому важливо стежити за їх харчуванням.



Коргі полюбляють увагу / Фото Wikia

Шелті

Шелті часто вважають зменшеною копією коллі, але це не так. Хоча ці собаки теж належать до пастуших порід. Вони грайливі, енергійні та віддані, вкрай цікаві й розумні. Мають делікатний характер і по-справжньому віддані тільки одній людині. Надійні сторожі, які завжди прагнуть догодити господареві. Обожнюють дітей, готові з ними панькатися цілими днями. Потребують довгого вигулу, регулярних фізичних навантажень. Шелті є досить гучними собаками, які люблять дзвінко і довго гавкати. Вони не переносять самотність, тому не підійдуть трудоголікам. Підозрілі до незнайомців, але не проявляють агресію до інших собак. Розчісувати шелті потрібно через день, а під час линьки – двічі в день.



Шелті не люблять самотність / Фото Lapkins

Пудель

Це доброзичлива і врівноважена порода. Чудове рішення для сімейної пари з дітьми. Ці собаки ненав'язливі, хоча і люблять спілкування. Вони розумні, швидко навчаються, слухняні, люблять гратися у воді. Прекрасно ладнають із дітьми, незнайомцями, іншими домашніми тваринами. Активні, здатні витримувати великі фізичні навантаження, потребують тривалих прогулянок. Пуделі є собаками-довгожителями, відрізняються невибагливістю. Вони хороші компаньйони, але погані сторожа, оскільки доброзичливі до всіх людей. Линяють рідко, але потребують частого вичісування шерсті й регулярних стрижок.



Пуделі розумні, їх легко дресирувати / Фото Porodicobak

Шарпей

Собака цієї породи прекрасно підійде для самотньої людини, яка готова присвятити їй весь вільний час. Характер у шарпея складний, дресирування проходить непросто. У родині нікого не виділяють. Можуть проявляти агресію до сторонніх людей і тварин, мають яскраві сторожові якості. Легко кидаються в бійку. Потребують тривалих прогулянок і активних ігор. Їм вистачає рідкісного вичісування шерсті, але складки потрібно протирати регулярно протягом дня, усуваючи шкідливі бактерії, які можуть призвести до подразнення шкіри.



Шарпеї потребують дбайливого догляду / Фото sobaky.info

Китайська чубата

Представників цієї породи можна віднести як до маленьких, так і до середніх. Деякі собаки важать 4-6 кг, але є різновиди, що досягають 8-10 кг. Китайські чубаті мають лагідну вдачу, ласкаві та віддані. Добре ладнають з дітьми, мають мінімальні охоронні якості. Можуть довго гавкати на незнайомих людей, проявляти до них агресію. Вони не потребують тривалих прогулянок. Більшість цих собак з любов'ю сприймають лише одну, обрану ними людину або декількох людей. Китайські чубаті дуже бояться холоду, але нормально сприймають жарку погоду. Потребують частого вичісування, триммінгу, мають чутливу шкіру.



Собаки цієї породи ласкаві та віддані / Фото Lapkins

Бігль

Це активні, доброзичливі, розумні та життєрадісні собаки, відносяться до мисливських. Їхнім єдиним мінусом є складність дресирування через їх хитрощі, свавілля. Шерсть біглів не вимагає складного догляду, достатньо регулярного вичісування. Ці собаки не вимогливі до харчування, але для них обов'язкові фізичні навантаження, оскільки у них є схильність до ожиріння. Відмінно ладнають з дітьми та іншими тваринами, прекрасні компаньйони, не виявляють агресії до оточуючих. Догляд за шерстю мінімальний.



Біглі дуже активні, з ними потрібно багато гуляти / Фото petsi.net

Мініатюрний бультер'єр

Представники цієї породи мають чудово розвинені охоронні якості. Вони люблять дітей і будуть захищати їх, навіть якщо реальної загрози немає. Невибагливі в харчуванні, догляд за вовняним покровом не завдасть клопоту. Дресирування може бути важким через впертий і свавільний характер. Без соціалізації та дресирування бультер'єри можуть бути агресивними щодо інших собак, тварин і незнайомців. Страждають без уваги, не люблять залишатися на самоті. Їм необхідні тривалі прогулянки з елементами тренування та ігор. Собаки цієї породи – не найкращий вибір для новачків, м'яких і недосвідчених власників.



Мініатюрні бультер'єри не люблять залишатися на самоті / Фото Aquarium-fish-home

До теми Якщо любите спорт: 7 ідеальних порід собак для бігунів

Це далеко не всі популярні породи собак маленьких і середніх розмірів, їх, звичайно, набагато більше. При сильному бажанні завести чотириногого друга, ви обов'язково знайдете породу, яка буде ідеально підходити саме вам, а може просто візьмете собаку з притулку або вулиці.