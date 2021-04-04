На Печенізькому водосховищі у Харківській області собака Емма опинилася на кризі і не могла вибратися. Декілька днів місцеві рятувальники і небайдужі люди намагалися її піймати, але це було марно.

Собака самотньо і розгублено сидів на крижині. Він підходив до води, але одразу ж повертався назад. Оскільки почалася відлига, він міг у будь-який час потонути.

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Як рятували собаку на крижині

Собака провів на кризі чотири дні. Кожен день для песика був ризиком провалитися під воду. За нею спостерігав місцевий житель Віктор. Відтак він активно долучився до порятунку тваринки разом з волонтерами з групи Порятунок тварин Харків.

Першого дня рятувальники виїхали до собаки рятувальним човном. Щоб загнати собаку в пастку чоловіки почали відбивати кригу довкола неї. Що ближче наближалися рятувальники, тим далі тікав собака. Першого дня операція з порятунку провалилася: чотирилапий втік на два метри від човна.



Собака тікав від своїх рятувальників / Скриншот з відео

Другого дня чоловіки спробували застосувати снодійне, але воно виявилося неефективним. Песик знову втык. Аби собачка не змерзла, їй спорудили лежанку, яку встелили очеретом.

Третього дня чоловіки з дощок спорудили мостик для собаки і приставили його до криги. Однак Емма, як тоді вже назвали собаку, ним не скористалася.



Рятувальники сподівалися, що собака повернеться на берег мостиком / Фото зі сторінки Порятунок тварин Харків

Четвертого дня до порятунку долучився дайвер Олександр і працівник місцевої бази Олексій. Завдяки моторному човну собаку почали відрізати від основної крижини, роблячи її мініострів.

Емму намагалися піймати в сачок, але вона визволялася. Тоді в неї не залишалося виходу, окрім як стрибнути у воду. За нею поліз дайвер Олександр, піймав і затягнув її в човен. Вона поводилася абсолютно спокійно і не пручалася.



Врятована Емма на березі / Фото зі сторінки Порятунок тварин Харків

Як кажуть рятувальники, операція вдалася тільки тому, що відгукнулися багато хороших людей, яким була небайдужа доля собаки. Уже наступного дня крига повністю зійшла. Якби Емма залишилася на кризі, то просто б потонула.

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Емму чекає період адаптації, оскільки вона не довіряє людям. Пізніше їй знайдуть новий будинок.



Еммі шукатимуть відповідальних господарів / Фото зі сторінки Порятунок тварин Харків

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