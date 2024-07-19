Пішов з молотка за мільйони доларів: скелет великого динозавра продали за рекордну суму

На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку скелет травоїдного стегозавра встановив новий рекорд, продавшись за приголомшливу суму в 44,6 мільйона доларів. Цей продаж став найвищою сумою, коли-небудь сплаченою за скам'янілість, і перевищив оцінку експертів до початку аукціону в 11 разів.

Скелет стегозавра продали за 44,6 мільйона доларів

Скелет травоїдного стегозавра, відомого як Апекс, має 3,4 метра у висоту і 8,2 метра в довжину від носа до хвоста. Експерти вважають, що Апекс жив на планеті приблизно 150 мільйонів років тому, в кінці Юрського періоду.

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Він був проданий анонімному покупцеві на аукціоні Sotheby's. Загалом у торгах брали участь 7 людей.

Апекс народився в Америці й збирається залишитися в Америці,

– сказав покупець.

Під час історичної аукціонної події вартість лота Апекса злетіла до безпрецедентних 44,6 мільйона доларів, що зробило його найціннішою скам'янілістю, коли-небудь проданою на аукціоні. Перевершивши початкові очікування, остаточна ціна перевищила прогнози у разючі 11 разів.



Апекс був випадково виявлений палеонтологом Джейсоном Купером у 2022 році / Фото EPA

У 2020 році було встановлено попередній рекорд з продажу скам'янілостей динозаврів: тиранозавр рекс, на ім'я Стен, був проданий за 31,8 мільйона доларів.