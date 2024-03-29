"Ситуація не така бентежна": службовий пес Нацгвардії Ермі поділився деталями поїздки в тамбурі

28 березня чоловік у військовій формі був змушений їхати в тамбурі поїзда Укрзалізниці через те, що разом із ним був великий службовий собака. У мережі впродовж доби активно обговорювали факт "розмірів", оскільки маленьким чотирилапим дозволяють перебувати у вагоні.

У компанії одразу відреагували і пояснили це застарілими правилами перевезення, й пообіцяли оновити їх. Сьогодні ж "прокоментував" ситуацію і сам службовий пес Ермі.

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Ермі розповів про свою поїздку в тамбурі

Як "написав" собака, до Києва він їхав у викупленому купе, як те передбачено правилами. Однак, для подальшої подорожі до Чернігова найближчим поїздом був Інтерсіті. Власник собаки, кінолог, вирішив їхати в тамбурі, а не чекати на нічний рейс, щоб розмістити тварину в купе.

Я, як великий службовий і добрий пес (хоча добрий лише до тих, хто не порушує закон, коли я патрулюю), спокійно подорожував під наглядом супровідника – мого кінолога,

— "розповів" собака.

Військовий з собакою їхав у тамбурі дві години / Фото з інстаграму @daria_bronska

Ермі "додав", що для нього було зроблено виняток – дозволили їхати в тамбурі транспортного засобу протягом двогодинної поїздки.

Таке рішення було прийнято для забезпечення комфорту всіх інших пасажирів, дозволяючи собаці подорожувати без намордника.

Милий службовий собака Ермі / Фото Нацгвардії

Деталі події з військовим та собакою у тамбурі УЗ

28 березня чоловікові у військовій формі довелося їхати у тамбурі поїзда Укрзалізниці. Як виявилося, йому не дозволили йти далі по вагону, адже з ним собака. Саме тому йому довелося упродовж двох з половиною годин їхати зі своїм чотирилапим супутником у тамбурі. Водночас собака, який був з чоловіком, не був агресивним.

Компанія згодом прокоментувала інцидент і зазначила, що перевізник має дотримуватися правил перевезення тварин, затверджених Мінінфраструктури. Власне, у регіональних поїздах собак великих порід, вищі у холці за 45 сантиметрів, перевозять у крайніх тамбурах першого та останнього вагонів. І лише під наглядом супроводжувача. Також їх мають перевозити за наявності у них намордника та повідця.

Разом з тим в Укрзалізниці визнали, що чинні правила вже застарілі. Тому команда компанії вже працює над тим, щоб це питання розв'язати.