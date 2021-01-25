Штучний інтелект навчився дресирувати собак: як це вдалося

Американські вчені розробили систему для навчання собак простим командам. Програма Nvidia Jetson Nano працює на основі штучного інтелекту.

Джерело: Tech Xplore

Дослідницька група з Університету штату Колорадо створила систему, яка складається з: програмного забезпечення штучного інтелекту, відеокамер, динаміки для подачі команд і дозатора ласощів.

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Як це працює

Вчені мали на меті створити систему, яка допоможе власникам домашніх улюбленців виховувати їх без особистої присутності.

Система Nvidia Jetson Nano розпізнає собаку, відтворює команду та фіксує реакцію на неї. Штучний інтелект у режимі реального часу порівнює завантажене зображення собаки з тією, яку дресирує. Якщо команда виконана вірно – пес отримує ласощі. У разі невиконання процес повторюється. Випробування продемонстрували, що алгоритм визначає пози та поведінку собак із точністю 92 відсотки.

Розробники підкреслюють, що система ще потребує доопрацювання, але вже чудово себе зарекомендувала. Наразі достеменно невідомо, чи надійде Nvidia Jetson Nano в продаж.