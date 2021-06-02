Щоночі власник вкладає котиків у маленькі ліжечка: як живуть найбалуваніші коти Британії

2 красунчиків, яких звуть Ерік та Оллі, живуть справді королівським життям. Вони дивляться мультики на планшеті, увесь час сидять на руках свого господаря і отримують увагу 24 години на добу.

Ерік – персидський кіт забарвлення "блакитна шиншила", а Оллі – короткошерстий екзот. Нещодавно до солодкої парочки приєднався померанський шпіц Дарсі, який теж отримує максимум любові та уваги.

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Разом зі своїм хазяїном Стівеном коти щовечора дивляться телевізор. А іноді їм навіть включають відео на телефоні. Котики можуть дивитися їх 10 – 15 хвилин поспіль. Кожен пухнастик навіть має власний телефон для мультфільмів або відео.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Коти дивляться мультфільми / Скриншот

Перед сном власник вкладає Еріка в маленьке ліжечко. Але кіт спить там недовго. Незабаром він опиняється на голові у Стівена й спить так до ранку.



Так власнику доводиться працювати з дому / Скриншот

Дивіться відео про Еріка та Оллі

Котики не покидають свою людину ні на мить. Вони супроводжують його у ванній кімнаті, гуляють з ним на вулиці, лежать на ручках, коли той гортає стрічку новин в телефоні. І навіть "дивляться" новини з ним.

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Харизматичні улюбленці мають власний інстаграм, де можна дізнатися більше про їх життя.



Котики обожнюють свою людину / Скриншот