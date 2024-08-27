Міська влада пообіцяла ухвалити рішення. Уже 27 серпня стало відомо, що у Львові заборонили експлуатацію коней та поні у центральній частині міста. Рішення поки тимчасове, бо в місті створили робочу групу, яка напрацює правила та умови для таких екскурсійних карет.

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Андрій Садовий висловився про заборону на поїздки каретами у Львові

Виконавчий комітет Львівської міської ради заборонив перебування та експлуатацію коней у центральній частині міста. Починаємо формувати робочу групу – відбулася перша зустріч. Важливо, що група створена не для того, щоб зупинити те, що несеться в соціальних мережах. Експерти мають напрацювати правила та порядок поводження з кіньми на території Львівської громади,

– написав мер.

Він зауважив: рішення, над яким працюють, "має бути мудрим і справедливим". Адже в об'єднаній територіальній громаді тримають коней не тільки фірмани, але й фермери, які використовують тварин для ведення сільського господарства.

"І це не те саме, що поїздки на каретах", – підкреслив Садовий.

Власниця коня коментувала інцидент, мовляв, конячка здорова, просто заплуталася в упряжі. Міський голова Львова згадав і це.

"Цікаво було почути позицію фахових ветеринарів, які кажуть, що на відео, яке поширили в соціальних мережах, на тварині не було слідів насильства, втоми чи спраги. Порода цієї тварини та її фізіологія передбачає фізичне навантаження, яке є обов'язковим для організму. В іншому випадку торійський кінь може захворіти та померти. Важливо чути не лише експресивні реакції в соціальних мережах, але й коментарі ветеринарів", – пояснив він свою позицію.

Довідка. Торійська порода коней походить з Естонії. Її вважають зникомою, бо їхня популяція за 30 років знизилась у 10 разів. У 2021 році повідомлялося, що торійців розводять тільки у Львові, там є статус племінного репродуктора.