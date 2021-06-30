Как дельфинотерапия: зоозащитники разместили на улицах городов "целебные" ситилайты – фото
Источник:UAnimals
Зоозащитники в крупнейших городах Украины разместили рекламу, которую назвали ситилайтотерапией. В общественной организации объяснили, что размещённые ситилайты помогают таким же образом, как и дельфинотерапия.
Реклама уже появилась в Киеве. Организаторы рассказывают, что также ситилайты должны появиться в Харькове и Одессе.
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Реклама, помогает как дельфинотерапия
Зоозащитники назвали проект с размещением необычной рекламы – ситилайтотерапией.
На этой неделе (положением на 25 июня – 24 канал) в Киеве, Одессе и Харькове появилась реклама UAnimals, которая имеет такой же лечебный эффект, как и дельфинотерапия. То есть нулевой,
– рассказали зоозащитники.
Ведь пользу так называемой дельфинотерапии опровергли как мировая ВОЗ, так и украинский Минздрав.
На ситилайтах надпись - "просто постой рядом 5 секунд ..." / Фото UAnimals
Дельфинотерапия не помогает
Организатор рассказывают, что ученые обнаружили – ультразвук дельфинов не достигает даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм. Также, согласно исследованиям, общения с собаками, кошками, овцами или насекомыми имеют фактически идентичный эффект.
Дело в том, что краткосрочный положительный эффект от дельфинотерапии – это только адреналин, который вызывают новые впечатления и опыт,
– говорят зоозащитники.
Некоторые болезни дельфинов могут передаваться человеку через воду / Фото UAnimals
Недостатки дельфинариев
Зоозащитники объясняют, какие негативные последствия от дельфинариев:
- в дельфинариях, которые не имеют разрешения Минздрава на предоставление медуслуг, убеждают родителей тяжелобольных детей в том, что дельфинотерапия лечит, и нагло выманивают из них немалые деньги;
- также дельфины живут в химикованом бассейне, вместо сотен километров, которые они ежедневно могли бы проплывать.
Организаторы акции иронично замечают, что "польза ситилайтотерапии ничем не хуже. Даже лучше, ведь она бесплатна и не сопровождается издевательствами над животными".Обратите внимание! На свободе дельфины проплывают ежедневно ориентировочно 150 километров. Зато в неволе у них стресс из-за ограниченного пространства. Зоозащитники отмечают, что ни один дельфинарий не может обеспечить надлежащих условий для этих млекопитающих.
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