Работники приюта надеются, что круглосуточные камеры, воспроизводящие видео в реальном времени на платформе YouTube, помогут четырехлапым обрести новую семью.
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"Отныне каждый может понаблюдать за жизнью котиков приюта и выбрать себе любимца не выходя из дома", — рассказали работники коммунального предприятия "Центр обращения с животными".
Смотрите видео с первого вольера:
Смотрите видео со второго вольера:
Камеры в вольерах работают всегда, как днем, так и ночью, что помогает фиксировать все моменты:
- Как играют.
- Спят.
- Едят.
- Как встречают гостей и персонал приюта.
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Что известно о приюте
Харьковский городской совет создал коммунальное предприятие "Центр обращения с животными". В его функции входит:
- Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных гражданами и организациями в городе Харькове.
- Регистрация домашних питомцев.
- Отлов бездомных собак с территории города Харькова и размещение их в городском Центре содержания животных.
- Поиск хозяев для кошек и собак.
- Создание системы поиска потерянных животных. Только если на ошейнике у собаки или кота есть личный номер жетона. Если отсутствует – поиск животного возможен при наличии электронного чипа.
- Прием утраченных животных до возвращения их владельцу. А также тех, чьи хозяева по определенным причинам не могут их больше содержать.
- Предоставление животным ветеринарных услуг по социальным ценам.
- Борьба с незаконной торговлей животными.
Кроме того, кто-либо может ухаживать за животными, даря им самое главное — общение с человеком и заботу.