Работники приюта надеются, что круглосуточные камеры, воспроизводящие видео в реальном времени на платформе YouTube, помогут четырехлапым обрести новую семью.

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"Отныне каждый может понаблюдать за жизнью котиков приюта и выбрать себе любимца не выходя из дома", — рассказали работники коммунального предприятия "Центр обращения с животными".

Смотрите видео с первого вольера:

Смотрите видео со второго вольера:​

Камеры в вольерах работают всегда, как днем, так и ночью, что помогает фиксировать все моменты:

Как играют.

Спят.

Едят.

Как встречают гостей и персонал приюта.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

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Что известно о приюте

Харьковский городской совет создал коммунальное предприятие "Центр обращения с животными". В его функции входит:

Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных гражданами и организациями в городе Харькове.

Регистрация домашних питомцев.

Отлов бездомных собак с территории города Харькова и размещение их в городском Центре содержания животных.

Поиск хозяев для кошек и собак.

Создание системы поиска потерянных животных. Только если на ошейнике у собаки или кота есть личный номер жетона. Если отсутствует – поиск животного возможен при наличии электронного чипа.

Прием утраченных животных до возвращения их владельцу. А также тех, чьи хозяева по определенным причинам не могут их больше содержать.

Предоставление животным ветеринарных услуг по социальным ценам.

Борьба с незаконной торговлей животными.

Кроме того, кто-либо может ухаживать за животными, даря им самое главное — общение с человеком и заботу.