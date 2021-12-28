Вредно ли пускать собаку на кровать: объяснение исследователей

По результатам экспериментов, примерно половина всех владельцев домашних животных позволяют своим любимцам спать вместе с ними в постели. Но влияет ли пушистое соседство на качество сна?

Хотя научная литература свидетельствует о том, что домашние животные положительно влияют на нашу жизнь, полезны ли домашние любимцы во время сна, ученые до сих пор спорят. Новое исследование выяснило, как влияет пушистый любимец на сон своего владельца.

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Ученые из клиники Мэйо исследовали 40 взрослых людей и их собак, чтобы определить, влияет ли пребывание собачки в спальне или в постели на качество сна человека. Ученые измерили эффективность и время сна, сравнивая, сколько люди спали вместе с любимцем и без него.

По результатам исследования человек без домашнего животного под боком спит примерно 85% времени, проведенного в постели. Когда в комнате появляется домашний питомец и спит возле кровати, время сна уменьшается до 83%. Меньше всего времени люди спали, когда брали своих домашних любимцев на кровать – всего 80% времени, проведенного под одеялом.

Собаки влияют на сон хозяев / Фото Getty Images

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

Хотя разница в процентах достаточно велика, на самом деле люди жертвуют всего 14 минутами своего сна, если рядом находится домашнее животное.

Ученые отмечают, что собак, которые постоянно спят вместе с владельцами, очень тяжело отучить от кровати – они и дальше будут хотеть проводить время с хозяевами.

Если вы позволите им спать на кровати с вами, они и дальше захотят, потому что это хорошее место для сна. Было бы очень трудно не разрешить им,

– отметила профессор Барнардского колледжа в Нью-Йорке Александра Горовиц.

Собаку тяжело отучить от сна на кровати хозяина / Фото Unsplash

Горовиц, которая написала книгу "Внутри собаки: что собаки видят, нюхают и знают", добавила, что сон вместе с собакой может быть проблемой только тогда, когда вам некомфортно – особенно это касается владельцев крупных пород собак.

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Хотя некоторые люди считают, что допуск собаки к постели может привести к проблемам в поведении питомца, нет доказательств, что общий сон создает проблемы, утверждает Горовиц. На самом деле общий сон может привести к более крепкой связи с пушистым питомцем.