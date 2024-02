Четырёхлапый якобы нуждается в деньгах: в соцсетях считают, что кота-блогера Степана украли

Весь мир, не только Украина, знает блогера-кота Степана, который родом из Харькова. Украинская знаменитость с начала полномасштабного вторжения помогает как четвероногим, которые в этом нуждаются, так и людям. Впрочем, возможно, сейчас Степану самому нужна помощь.

Дело в том, что в социальных сетях считают, что кота Степана украли. С чего такие предположения – читайте дальше!

К слову На выходных прошел "Adopt Me Days": сколько животных из временного приюта поехали в новые дома

Что произошло?

Недавно появилась довольно странная информация о коте Степане и его жене Стефании. В сети публикуют сообщение, что кошачья пара исчезла из ветеринарной клиники, где они проходили лечение, после российских обстрелов.

Комментаторы сообщают, что владелица котов не выходит на связь, что усиливает беспокойство по поводу их внезапного исчезновения.

Кот Степан и его жена Стефания / Фото из инстаграма кота Степана

До этого на странице появилось сообщение с его фотографией рядом с табличкой, на которой написано: "I need your help".

Вместе мы собирали средства для животных в Украине и благодаря нашим совместным усилиям много моих пушистых и не очень родственников, котов и собак, других четвероногих и пернатых было спасено. Я не жалел усилий, чтобы использовать свои лапы для перевода собранных средств в поддержку Украины,

– говорилось в публикации.

Хозяева кота обратились с просьбой о финансовой помощи для покрытия необходимых расходов на лечение четвероногого. Однако, стоит отметить, что впоследствии пост был удален.

Обеспокоенные украинцы оставляют комментарии / Скриншот из инстаграма @lyuk.media

Пытаясь собрать информацию, одно из СМИ хотело связаться с владелицей кошачьих компаньонов. К сожалению, их усилия не увенчались успехом, поскольку ее телефон вне зоны доступа, а в социальных сетях пока она не ответила.

Кто такой кот Степан?

Украинский кот Степан – звезда интернета. На его страницу в инстаграме подписаны более миллиона человек из разных уголков мира. Вместе с хозяйкой Аней Степан живет в харьковской многоэтажке. Четвероногого подобрали с улицы, когда он еще был котенком. Сейчас же ему уже 13 лет.

Известно, что идея относительно контента появилась случайно. Анна однажды заказала пиццу, а Степан запрыгнул на стул и сел рядом. Теперь на кадрах еда меняется, но взгляд Степана остается.

У кота неоднократно заказывали рекламу всемирно известные бренды: Crocs, Valentino. Его даже публиковала американская певица Бритни Спирс на своей странице в инстаграм. Во время войны кот Степан не только развлекает публику, но и показывает более миллионной аудитории в инстаграме, как Россия бомбит мирные украинские города