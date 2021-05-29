Упала в яму с водой: в Одессе спасли собаку

Собака провалилась в яму и не могла вылезти оттуда сама. К счастью, неравнодушные люди вызвали спасателей.

Инцидент произошел на улице Агрономической. Собаку с умоляющими глазами увидели одесситы. Они и вызвали спасателей.

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К счастью, помощь пришла вовремя. С помощью лестницы-палки и спасательной веревки спасатели достали собаку из ловушки.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Собачка не надеялась вылезти из ловушки / Фото ДСНС

Бедолага! Спасибо, что спасли, – комментируют спасение пользователи фейсбука.