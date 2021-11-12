Уникальные черепашки родились в одесском зоопарке: первые видео и фото малышей

В акватерариуме Одесского зоопарка вылупились 5 маленьких шпороносных черепах. Чем они особенны – читайте в материале.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков сообщил, что это второй приплод молодой пары шпороносных черепах. Их привезли 2 года назад из "Фельдман Экопарка", который расположен под Харьковом.

Важно С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

"Они отложили яйца еще летом в вольере. С началом холодов мы забрали их в инкубатор, и только вчера первые 5 вылупились. Там есть еще несколько яиц, поэтому малышей станет больше", — отметил Игорь Беляков.

Смотрите видео вылупления черепашек:

Интересно Миллионы крабов заполонили все: эпичные фото и видео миграции в Австралии

Что известно о шпороносной черепахе

Шпороносная черепаха – самая большая из африканских наземных черепах и третья по размеру в мире. Длина панциря большой черепахи бывает более 70 сантиметров. Кроме того, по некоторым данным она может превышать 100 сантиметров. При этом масса тела самцов до 100 килограммов, а самок – до 60 килограммов.



Шпороносные черепашки / Фото фейсбук

Это растительноядное животное, но иногда употребляет белковую пищу животного происхождения. В неволе питается разными овощами, фруктами, травой и сеном. В жаркое время выходит на поиски пищи только утром или поздно вечером.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.