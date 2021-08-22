В Украине появилась "Красная книга несуществующих животных"

Любовь к животным и гуманное отношение к ним необходимо воспитывать в детях с раннего возраста. Недавно с этой целью в Украине появилось необычное детское издание "Красная книга несуществующих животных".

Книга создана, чтобы научить детей ответственного отношения к животным. Ее выдали благодаря коллаборации сети "Сильпо" и гуманистического движения UAnimals.

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Виды, которых нет, спасают тех, кто страдает

"Красная книга несуществующих животных" создана в интерактивной форме. Она имеет блоки со скетчами, стикерпаком, развивающими задачами и рассказами о восьми персонажах.

Среди героев, которых назвали Дивастиками, есть: Лисачок, Бобра, Дзьоборижка, Китобик, Елень, Пинграфа и другие придуманные персонажи.



"Красную книгу несуществующих животных" можно уже найти на полках магазинов / Фото UAnimals

Каждый из них несет важный месседж:

запрет дельфинариев,

недопустимость использования животных в цирке,

бережное отношение к домашним любимцам.

То есть речь идет не о видах, которые исчезают в Украине, а о тех популярные развлечениях, из-за которых страдают тысячи животных. Продолжают работать дельфинарии, где жестокая дрессура заставляет делать нетипичные вещи тех, кто должен жить на свободе. Пока есть спрос на эти услуги, они будут процветать, отмечают зоозащитники.

Мы в UAnimals убеждены, что ответственное отношение к животным нужно воспитывать с детства,

– отмечает основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук.

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Автором текстов стала главный редактор UAnimals Мира Киевская, а чтобы правильно выбрать формат подачи для детей, она консультировалась с детскими психологами. Иллюстрации для книги создали студенты курса Visual Professium в Projector.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

До выхода книги движение UAnimals запустил в инстаграме фильтр: за каждую его публикацию в Сторис "Сильпо" будет передавать 10 гривен на спасение имеющихся видов.

Найти "Красную книгу несуществующих животных" уже сейчас можно на полках "Сильпо".

Почему важно учить детей гуманного отношения к животным

По мнению психологов, воспитание у детей гуманного отношения к животным способствует развитию эмпатии – способности сочувствовать всем живым существам, в том числе людям.

Дети, которые посещают цирк с животными и становятся свидетелями жестокости по отношению к ним, чаще имеют проблемы с поведением в школе и дома.

Такие дети могут подумать, что издевательства над животными ради развлечения является допустимым, и перенести это мышление в отношениях с людьми.

Зато другое исследование установило, что дети, которые имеют эмоциональную связь с животными, растут более чуткими и толерантными.

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