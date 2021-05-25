Сейчас на инстаграм странице собачки более 116 тысяч подписчиков. В описании его профиля сразу же указанная визитная карточка – "Flying English Cocker Spanie", что с английского – летающий английский кокер-спаниель.

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Амплуа Нарко №1: скептическое лицо

Нарко – длинноухий и мохнатый спаниель черного цвета, который живет в Париже. Он любит фотографироваться и очень экспрессивен. Его хозяйка Эуфеми Бриндейонк еще с малого возраста начала фотографировать Нарко и постить его в соцсети.

Пользователи не были равнодушными к милому ушастику и вскоре у него собралась целая армия поклонников. Первая из его фишек – мрачное скептическое лицо, которое так и говорит "научись делать что-то другое, кроме фото".

Таким он, кажется, родился и с такой мордахой уверенно позирует и сейчас.

Особенно "любит" Нарко совместные фото с младшим братом – кроликом Робином.

Амплуа Нарко №2: летающий пес

Все же славу собака схватила за свои уши: точнее, за их движение в полете. Если первые фото выглядят так, будто его заставляют позировать, то вторые – выражение безусловной и искренней радости.

Особенно рад Нарко на пляже, когда можно гонять чаек, разбивать лапами волны и бросаться в песок.

Песик обожает пляж настолько, что его невозможно оттуда забрать, рассказывает его хозяйка.

Как рассказала владелица Нарко Еуфеми The Dodo , ее песик обожает прыгать за мячом и делает это на голову выше своих друзей.

Большинство фотографий я делаю во время игр. Он всегда пытается допрыгнуть до мяча, как бы высоко он не был, у него отлично получается,

– отметила она.

Летающий пес Нарко из Парижа / Фото с инстаграма narcos_cockerspaniel