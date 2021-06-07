Об этом сообщила Светлана Жучкова, администратор группы "Эсхар" в вайбере. Женщина сделала репост объявления о немецкой овчарке, которая бегала по селам Харьковской области.

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Мне позвонила дачница Елена Волошина и очень осторожно сказала, что около 3 лет назад у ее родственников пропал пес, похожий на собаку на фото, – рассказывает Светлана.



Собаку украли 3 года назад / Фото Светлана Жучкова

Появилась крошечная надежда и собаку начали искать. Удалось найти телефоны людей, которые писали о собаке в других группах. Для того чтобы найти пса, пришлось созваниваться с десятками людей.

"Наконец, в Веденке возле магазина нашли нашего "потеряшку", – радуется женщина. Местный житель Валерий Пчельников накормил собаку и сумел завести ее в сарай.

Владельцы собаки живут в Липцах, в 60 километрах от Введенки.

Пес и хозяева сразу узнали друг друга. Можете представить эмоции собаки и людей, которые не виделись 3 года!, – добавляет Светлана.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Овчарку зовут Мэрс (Мерседес). Пес породистый и даже имеет награды. 3 года назад его, вероятно, украли и увезли куда-то на машине.

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