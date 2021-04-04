На Печенежском водохранилище в Харьковской области собака Эмма оказалась на льду и не могла выбраться. Несколько дней местные спасатели и неравнодушные люди пытались ее поймать, но это было бесполезно.

Собака одиноко и растерянно сидела на льдине. Она подходила к воде, но тут же возвращалась обратно. Поскольку началась оттепель, она могла в любое время утонуть.

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Как спасали собаку на льдине

Собака провела на льду четыре дня. Каждый день собачка рисковала провалиться под воду. За ней наблюдал местный житель Виктор. Потом он активно включился в спасение животного вместе с волонтерами из группы Спасение животных Харьков.

В первый день спасатели выехали к собаке спасательной лодкой. Чтобы загнать собаку в ловушку мужчины начали отбивать лед вокруг нее. Чем ближе приближались спасатели, тем дальше бежала собака. В первый день операция по спасению провалилась: четвероногий убежал на два метра от лодки.



Собака бежала от своих спасателей / Скриншот с видео

На второй день мужчины попытались применить снотворное, но оно оказалось неэффективным. Собака снова убежала. Чтобы собачка не замерзла, ей соорудили лежанку, которую постелили камышом.

На третий день мужчины из досок соорудили мостик для собаки и приставили его ко льду. Однако Эмма, как тогда уже назвали собаку, им не воспользовалась.



Спасатели надеялись, что собака вернется на берег мостиком / Фото со страницы Спасение животных Харьков

На четвертый день к спасению присоединился дайвер Александр и работник местной базы Алексей. Благодаря моторном лодке собаку начали отрезать от основной льдины, делая ей мини-остров.

Эмму пытались поймать в сачок, но она высвободилась. Тогда у нее не оставалось выхода, кроме как прыгнуть в воду. За ней полез дайвер Александр, поймал и затащил ее в лодку. Она вела себя совершенно спокойно и не сопротивлялась.



Спасенная Эмма на берегу / Фото со страницы Спасение животных Харьков

Как говорят спасатели, операция удалась только потому, что откликнулись много хороших людей, которым была небезразлична судьба собаки. Уже на следующий день лед полностью сошел. Если бы Эмма осталась на льду, то просто бы утонула.

Как спасали собаку на льдине: смотрите видео

Эмму ждет период адаптации, поскольку она не доверяет людям. Позже ей найдут новый дом.



Эмме будут искать ответственных хозяев / Фото со страницы Спасение животных Харьков

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