Певица Настя Каменских 5 лет назад завела себе собачку породы бишон фризе. Мими, а именно так зовут любимицу Каменских – неотъемлемая часть жизни певицы и конечно, ее соцсетей.

Каменских часто делится фото с Мими, бегает вместе с ней и отдыхает. Певица в своем инстаграме даже рассказывала о материнстве Мими.

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Мими Насти Каменских

Собачка появилась у певицы в 2016 году. О том, что в ее семье появился любимец, Каменских рассказала в своем инстаграме.

Сбылась моя мечта! Теперь у меня есть добрая, ласковая и самое непосредственное существо на планете – шабака. Я ТАК СЧАСТЛИВА КАК НИКОГДА,

– поделилась Настя.

По поводу имени Настя написала, что оно заимствовано из итальянского и означает – любимая.

Собачка Мими: что это за порода

У Насти Каменских собачка породы бишон фризе. Бишоны – это маленькие и крепкие собачки. Имеют черные, как уголь глаза, и белоснежную шерсть. Шелковистая шерсть, которая состоит из спирально сформированных волос, делает этих собак похожими на пушок.

Бишон фризе: главное о породе

Собаки типа бишон были выведены на островах Средиземноморья: как считается, порода бишон фризе появилась на Тенерифе.

Бишона можно увидеть на портретах королевских семей Великобритании и Франции.

Взрослые собаки имеют рост 23 – 28 сантиметров и весят примерно 3 – 6 килограммов.

Эти активные и счастливые собачки обожают семейную жизнь.

Они хорошо социализируются и чувствуют себя комфортно в компании других собак и домашних животных.

Бишоны подвержены слезотечению в глазах и к камням в мочевом пузыре.

В период, когда шерсть не линяет, ее следует тщательно расчесывать гребнем ежедневно.

Периодически шерсть надо подстригать, чтобы она не становилась слишком длинной.

Мими – неотъемлемая часть инстаграма Насти Каменских. Вместе с Мими Настя Каменских бегает, ездит на отдых, прогуливается и просто проводит тихие семейные вечера дома.

Собачка Насти Каменских бишон фризе Мими / Фото с инстаграма kamenskux

Мими стала мамой

Летом 2020 Мими родила крошечных собачек. Фото и видео этих пушистых малышей Настя Каменских публиковала в своем инстаграме. Милые ролики собрали тысячи лайков, а счастливую пару фанаты поздравили с пополнением в семье.

Когда собачки подросли, их отдали в новые семьи. По этому поводу Настя написала пост, что домашние любимцы – это безусловная любовь.

Домашние животные – это такая чистая энергия и такая безусловная любовь! Поэтому если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четвероногого друга – не раздумывайте!

– подписала фото Настя.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.