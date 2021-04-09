Собачка Насти Каменских: милая и игривая Мими
Певица Настя Каменских 5 лет назад завела себе собачку породы бишон фризе. Мими, а именно так зовут любимицу Каменских – неотъемлемая часть жизни певицы и конечно, ее соцсетей.
Источник:24 канал
Каменских часто делится фото с Мими, бегает вместе с ней и отдыхает. Певица в своем инстаграме даже рассказывала о материнстве Мими.
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Мими Насти Каменских
Собачка появилась у певицы в 2016 году. О том, что в ее семье появился любимец, Каменских рассказала в своем инстаграме.
Сбылась моя мечта! Теперь у меня есть добрая, ласковая и самое непосредственное существо на планете – шабака. Я ТАК СЧАСТЛИВА КАК НИКОГДА,
– поделилась Настя.
По поводу имени Настя написала, что оно заимствовано из итальянского и означает – любимая.
Собачка Мими: что это за порода
У Насти Каменских собачка породы бишон фризе. Бишоны – это маленькие и крепкие собачки. Имеют черные, как уголь глаза, и белоснежную шерсть. Шелковистая шерсть, которая состоит из спирально сформированных волос, делает этих собак похожими на пушок.
Бишон фризе: главное о породе
- Собаки типа бишон были выведены на островах Средиземноморья: как считается, порода бишон фризе появилась на Тенерифе.
- Бишона можно увидеть на портретах королевских семей Великобритании и Франции.
- Взрослые собаки имеют рост 23 – 28 сантиметров и весят примерно 3 – 6 килограммов.
- Эти активные и счастливые собачки обожают семейную жизнь.
- Они хорошо социализируются и чувствуют себя комфортно в компании других собак и домашних животных.
- Бишоны подвержены слезотечению в глазах и к камням в мочевом пузыре.
- В период, когда шерсть не линяет, ее следует тщательно расчесывать гребнем ежедневно.
- Периодически шерсть надо подстригать, чтобы она не становилась слишком длинной.
Мими – неотъемлемая часть инстаграма Насти Каменских. Вместе с Мими Настя Каменских бегает, ездит на отдых, прогуливается и просто проводит тихие семейные вечера дома.
Собачка Насти Каменских бишон фризе Мими / Фото с инстаграма kamenskux
Мими стала мамой
Летом 2020 Мими родила крошечных собачек. Фото и видео этих пушистых малышей Настя Каменских публиковала в своем инстаграме. Милые ролики собрали тысячи лайков, а счастливую пару фанаты поздравили с пополнением в семье.
Когда собачки подросли, их отдали в новые семьи. По этому поводу Настя написала пост, что домашние любимцы – это безусловная любовь.
Домашние животные – это такая чистая энергия и такая безусловная любовь! Поэтому если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четвероногого друга – не раздумывайте!
– подписала фото Настя.
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