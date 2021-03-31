В Днепропетровской области спасатели выехали на тушение пожара сухой травы. В горящем кустарнике пожарные увидели маленького совенка.

Пожар сухостоя, который, к сожалению, весной является обычным явлением, произошел возле села Лобойковка, Петриковского района. Кто-то занимался сжиганием травы, что категорически запрещено.

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Как спасли совенка

Во время тушения огня спасатели заметили в зарослях маленького совенка. Пожарные достали его из огненной ловушки. Оказалось, что крылья птенца повреждены пламенем.

Спасатели забрали малыша к себе в пожарно-спасательную часть. Прежде чем оно вернется на свободу и сможет летать, должен пройти лечение.



Огонь обжег малышу крылья / Фото ДСНС

Спасатели призывают быть гуманными. Выжигание сухой травы – это проявление эгоизма и бессердечия к живым существам. Они живут вместе с нами и имеют такое же право на существование, как и каждый из нас!

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.