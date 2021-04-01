Пожарные спасли "кота-маугли", который застрял на дереве
В Кропивницком к ДСНС обратилась встривожена девушка и сообщила, что ее кот застрял на дереве. Снимать кота, который захотел побыть Маугли, но не рассчитал свои силы, поехали спасатели.
Источник:ГСЧС
Четвероногий залез на дерево так высоко, что слезть самостоятельно уже не мог. Поэтому, владелице понадобилась помощь.
Ранее Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево
Инцидент произошел на Студенческом бульваре. Спасатели 1 пожарного отряда Кропивницкого с помощью трехколенной лестницы добрались до животного. Котика сняли с дерева и невредимым передали хозяйке.
Спасенного кота вернули девушке / Фото ГСЧС
Почему коты любят карабкаться на деревья
Статистика показывает, что котам трудно усидеться на месте после ухода холодов: в марте и апреле. Они могут проситься гулять или даже бежать из дома.
Любопытство толкает кота делать разные необдуманные поступки. В погоне за птицами, мелкими животными и даже насекомыми они могут мгновенно забраться на верхушку высокого дерева. Кошачьи хорошо приспособлены к подъему вверх по деревьям, но спуск с высокого дерева – совсем другая история.
Форма их когтей упрощает влезание на дерево, а спускаться с ветвей им довольно трудно.
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