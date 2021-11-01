Погибших могло быть больше: как в Днепре кошка спасла людей из пожара

В Днепре во время пожара погибли два человека. Жертв могло быть больше, если бы не кошка, которая помогла спасти жильцов дома.

Ночью на 11 этаже дома, расположенного на улице Академика Янгеля, в одной из квартир произошел пожар. Во время ликвидации спасатели обнаружили тела двух погибших людей.

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Местные жители отмечают, что если бы не кошка, пострадавших было бы больше. Четырехлапая подняла тревогу и начала громко мяукать. Такими действиями она разбудила хозяйку, а та, пытаясь понять поведение домашней любимицы, почувствовала запах дыма.



Кошка, спасшая людей / Скриншот из видео 1+1

Поняв, что в доме пожар, женщина начала будить всех соседей. Это помогло спасти людей и избежать большего количества пострадавших.

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Почему произошел пожар – неизвестно. Пока предполагают, что причиной было замыкание проводки.