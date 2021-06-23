Едят с рук: под Одессой живут лисы, которые совсем не боятся людей – эксклюзивные фото, видео

В Одесской области в селе Фонтанка на пляже живут лисы, которые совсем не боятся людей. Животные охотно идут на контакт, однако зоологи имеют предостережения относительно такой "дружбы".

Лисы поселились на пляже пол года назад и очень привыкли к людям. Последние их кормят с рук и даже фотографируют.

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Лисы совсем не боятся людей

Лисы живут на искусственных пляжах Фонтанки, что ориентировочно в 20 километрах от Одессы. Они поселились прямо посреди камней, которым укрепили берег от волн. Их кормят люди, а также они в поисках пищи наведываются в местные заведения.

В Одессе лисы едят практически с рук / Фото Генадия Голубева

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Лисы с радостью контактируют с людьми: смотрите видео Генадия Голубева

Зоологи предостерегают людей от такой "дружбы"

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что в Украине действительно увеличивается популяция лисиц. Животных замечали на Даче Ковалевского, в Лузановке, Крыжановке и других близлежащих селах Одесской области. Они не наносят особых неудобств людям.

Однако, если исходить из интересов самой лисы, лучше не пытаться с ней подружиться, а не подкармливать ее. Дикому зверю мы таким образом делаем медвежью услугу,

– рассказал зоолог.

Аргументировал он мнение тем, что это очень пластичный, умный и хитрый вид. Лисы привыкают к различным условиям и всегда найдут себе пищу самостоятельно.

"Приучать их к контакту с людьми нехорошо", – говорит Игорь Беляков.

Под Одессой живут "ручные" лисицы: смотрите карту

Что следует знать о лисах В Украине рыжие лисы живут по всей территории.

Они, хоть и относятся к типичным хищникам, едят разнообразную пищу – более 400 видов животных, не считая нескольких десятков видов растений.

Более того, для животных характерны инфекционные заболевания –бешенство, чума, зуднева чесотка.

Источник: В Украине рыжие лисы живут по всей территории.Они, хоть и относятся к типичным хищникам, едят разнообразную пищу – более 400 видов животных, не считая нескольких десятков видов растений.Более того, для животных характерны инфекционные заболевания –бешенство, чума, зуднева чесотка.Источник: Википедия

В Центре общественного Минздрава предупреждают , что в контактный способ от зараженных лисиц человек может инфицироваться бешенством.

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