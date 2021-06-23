Лисы поселились на пляже пол года назад и очень привыкли к людям. Последние их кормят с рук и даже фотографируют.
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Лисы совсем не боятся людей
Лисы живут на искусственных пляжах Фонтанки, что ориентировочно в 20 километрах от Одессы. Они поселились прямо посреди камней, которым укрепили берег от волн. Их кормят люди, а также они в поисках пищи наведываются в местные заведения.
В Одессе лисы едят практически с рук / Фото Генадия Голубева
Лисы с радостью контактируют с людьми: смотрите видео Генадия Голубева
Зоологи предостерегают людей от такой "дружбы"
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что в Украине действительно увеличивается популяция лисиц. Животных замечали на Даче Ковалевского, в Лузановке, Крыжановке и других близлежащих селах Одесской области. Они не наносят особых неудобств людям.
Однако, если исходить из интересов самой лисы, лучше не пытаться с ней подружиться, а не подкармливать ее. Дикому зверю мы таким образом делаем медвежью услугу,
– рассказал зоолог.
Аргументировал он мнение тем, что это очень пластичный, умный и хитрый вид. Лисы привыкают к различным условиям и всегда найдут себе пищу самостоятельно.
"Приучать их к контакту с людьми нехорошо", – говорит Игорь Беляков.
Под Одессой живут "ручные" лисицы: смотрите карту
Что следует знать о лисахВ Украине рыжие лисы живут по всей территории.
Они, хоть и относятся к типичным хищникам, едят разнообразную пищу – более 400 видов животных, не считая нескольких десятков видов растений.
Более того, для животных характерны инфекционные заболевания –бешенство, чума, зуднева чесотка.
Источник: Википедия
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