Отнесены к исчезающим видам: как в Украине восстанавливают популяцию степных сурков

Степные сурки, которых переселили в Тарутинскую степь на юге Одесской области, смогли акклиматизироваться. Известно, что этот вид в Украине отнесен к числу исчезающих и включен в Красную книгу.

Группу из 8 сурков, а именно 3 самцов и 5 самок, переселили осенью 2020 года. За акклиматизацией животных постоянно наблюдали специалисты.

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Все это часть масштабной инициативы по восстановлению дикой природы Тарутинской степи, площадью 8 тысяч гектаров.

Бабаки являются важным звеном пищевых цепей, а их норы могут достигать в длину до 20 метров и до 3 метров в глубину, что положительно влияет на состояние почвы и подземной воды. Кроме того, эти грызуны помогают распространять семена и создавать зоны, где могут расти разные виды растений.

Смотрите видео о сурках в Тарутинской степи:

В будущем планируют выпустить большее количество степных сурков, чтобы создать стабильную популяцию вида.

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Что известно о степном сурке

Этот вид, что обитает в степях Восточной Европы и Центральной Азии, на открытых холмистых лугах и краях сельскохозяйственных полей. Когда-то он был распространен в Украине, но его численность упала еще в 19 веке из-за охоты и земледелия.

Известно, что типичная семья сурков состоит из одного взрослого самца, 2 – 3 самок, и 5 или более особей молодежи всех возрастов. Семейное логово построено на системе камер, соединенных норами. Когда колонии становятся слишком большими, некоторые животные мигрируют на небольшие расстояния, чтобы образовать новые колонии.

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