Охранник в Одессе спасает птичку от жары, поливая ее водой: щемящее видео

В Одессе царит страшная жара в более + 30 градусов. От нее страдают не только люди, но и бездомные животные.

Так, один из неравнодушных мужчин решил спасти птичку, которая измучилась от удушья. Подходящий момент сняли очевидцы и распространили по сети.

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Охранник спас птичку

Милосердный случай произошел на одесской Аркадии. Мужчина в тени держит крошечную птичку на руке и охлаждает ее своими взмахами. До того он едва полил ее водичкой, пытаясь привести в чувство.

Очевидцы отмечают: ничего милее такого спасения вы в этот день не увидите.

Муж поливает водой птичку, которой стало плохо в жару: смотрите видео

Поражает та забота, с которой мужчина осторожно поливает птичку водой. Он черпает несколько капель из стаканчика рядом и еле опрыскивает малоенькое создание.

Как помочь животным в жару

Если вы видите пустые миски для бездомных животных, которые находятся рядом со зданиями, не ленитесь и наполните их водой.

Если же таких мисок нет, благородный поступок – поставить их и снабдить зверюшек жизненно необходимой водой.

Если вы заметили, что животному на улице стало плохо, спрысните ее водой. Холодной водой специалисты советуют промачивать зоны, где самые крупные сосуды – шею, внутреннюю сторону лапок и живот.

Ни в коем случае не оставляйте животное в закрытом автомобиле, даже если в нем отрыты окна.

Некоторые владельцы полностью стригут своего любимца в жару. Ветеринары не рекомендуют так делать, ведь шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева.

гуманное и заботливое отношение к животным, которые не имеют дома – одно из лучших проявлений милосердия! Заботьтесь о тех, кто не может помочь себе сам.

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Как спасти домашних любимцев от жары / инфографика 24 канала