В семье двугорбых верблюдов-бактрианов 9 апреля родился малыш. Как сообщили в Одесском зоопарке, он чувствует себя хорошо и проявляет интерес к окружающей среде.

Детеныш пока не отходит от мамы, но уже уверенно стоит на ногах. Смотрители зоопарка отмечают, что у него "игривый характер".

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Что говорят в зоопарке

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, роды прошли хорошо и даже не понадобилась помощь сотрудников зоопарка. Малыш крепкий и сразу встал на ноги.

Сейчас он вместе с мамой находится в отдельном вольере, его можно увидеть, когда он выходит из домика. Через несколько дней выпустим их в общий вольер к папе,

– рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.



Верблюжонок в Одесском зоопарке / Фото "Думская"

Он добавил интересный факт, что самцы так же нежно относятся к своему потомству, как и верблюды-мамы. Но новоиспеченные папы становятся агрессивнее к людям, чтобы защитить малыша.

У маленького верблюда пока нет имени. Традиционно эту миссию отдают одесситам. Немного погодя этому детенышу и другим новорожденным зверушкам в зоопарке выберут имена в рамках конкурса "Дай имя малышу – 2021".

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Верблюжонок в Одесском зоопарке / Фото "Думская"

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