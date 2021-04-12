В одеському зоопарку народилось верблюжатко: милі фото
У родині двогорбих верблюдів-бактріанів 9 квітня народився малюк. Як повідомили в Одеському зоопарку, він почуває себе добре та проявляє цікавість до навколишнього середовища.
Источник:"Думская"
Дитинча наразі не відходить від мами, але вже впевнено стоїть на ногах. Наглядачі зоопарку зазначають, що він має "грайливий характер".
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Що кажуть в зоопарку
Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, пологи пройшли добре і навіть не знадобилася допомога співробітників зоопарку. Малюк міцний і відразу став на ноги.
Зараз він разом з мамою перебуває в окремому вольєрі, його можна побачити, коли він виходить з будиночка. Через кілька днів випустити їх в загальний вольєр до тата,
– розповів директор зоопарку Ігор Бєляков.
Він додав цікавий факт, що самці так само ніжно ставляться до свого потомства, як і верблюди-мами. Але новоспечені татусі стають агресивніше до людей, щоб захистити малюка.
Маленьке верблюденя поки що не має імені. Традиційно цю місію віддають одеситам. Трохи згодом цьому дитинча та іншим новонародженим звіряткам у зоопарку оберуть імен в рамках конкурсу "Дай ім'я малюку – 2021".
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