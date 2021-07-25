Невозмутимый кот Степан из Харькова стал звездой тиктока

В соцсетях можно найти много контента с животными, которые занимаются самыми странными вещами. А вот украинский кот с человеческим именем Степан прославился своим невозмутимым взглядом.

На почти всех роликах он сидит на стуле за бокалом расслабляющего напитка и вдумчиво смотрит вдаль. Между тем на фоне играют известные мировые хиты и мигает светомузыка.

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В кадре меняются торты, пирожные, фрукты и коктейли, но отношение Степана остается непоколебимо равнодушным. На его аккаунты подписаны тысячи поклонников, которых отчужденность усатого лишь манит.

Забрали с улицы

Знаменитому коту 13 лет.

Степана подобрали на улице котенком, когда ему было всего около месяца.

Он живет со своей хозяйкой Анной в обычной многоэтажке в Харькове.

Как Степан стал знаменитым

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Когда в 2019 году Анна создала профиль в тиктоке, то даже не подозревала, что это принесет Степану мировую славу. Как рассказала женщина Телеканалу Simon,идея родилась случайно. Однажды она принесла домой пиццу и положила на стол. Рядом на свой любимый стул сел Степан, но ароматное блюдо совсем его не заинтересовало. Хозяйка не смогла удержаться от соблазна, чтобы не зафиксировать это на видео и не опубликовать его. За довольно короткий срок ролик стал вирусным и в целом собрал почти 5 миллионов просмотров.

После этого женщина начала публиковать ролики с коктейлями. Его непоколебимое выражение каждый раз покоряло сердца сотни тысяч пользователей. Каждый из них видел в этом взгляде что-то свое: печаль, печаль, одиночество или равнодушие. Но в то же время Степан вызывал у всех лишь улыбку.

Анна снимает Степана на телефон в полной тишине, а затем, чтобы добавить видео драматизма, накладывает музыку. Также хозяйка призналась, что тратит кругленькую сумму на аксессуары и декорации: фирменные галстуки и бабочки, вазы, живые экзотические цветы и светомузыку. Но пока на своем контенте она не зарабатывает.