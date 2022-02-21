Наиболее энергичные собаки: какую породу выбрать активному хозяину

Энергичным хозяевам следует выбирать таких же активных собак. Какие породы для этого самые лучшие – читайте в материале.

Хаски

Хаски известны своей необычайной активностью. Все это потому, что раньше эти четырехлапые были ездовыми собаками.

К теме Не линяют и не имеют запаха: 5 пород собак, идеальных для квартиры

Для любителей длинных прогулок такая порода подойдет отлично. Ведь у хаски очень много энергии, они выносливы и хорошо переносят низкие температуры.



Хаски / Фото Peakpx

Далматин

Это довольно активные собаки, требующие больших нагрузок и долгих прогулок на открытом воздухе. Об этом нужно обязательно помнить будущим хозяевам, если они решили брать эту породу.

Благодаря своей уникальной окраске спутать далматинца с представителями другой породы просто нереально. Известность этим собакам принес знаменитый Диснеевский мультфильм, а затем и полнометражный художественный фильм.



Далматин / Фото Pixabay

Джек-рассел-терьер

Эта маленькая веселая собачка – тоже очень активна. Порода выводилась для охоты на мелкую дичь.

Джек-рассел-терьер интеллектуален и бесстрашен, у него внутри будто все время заведен моторчик. Он с удовольствием будет гулять и повсюду бегать.



Джек-рассел-терьер / Фото Medium

Бигль

Бигль – очень древняя порода собак. Он издавна использовался как охотничий пес, что гонит зверя, извещая об этом владельца громким лаем.

Кроме энергичности, собака отличается игривостью и любит вредить, поэтому ему нужно уделять особое внимание воспитанию. Бегу нужны активные прогулки и постоянная компания, он тяжело переносит долгое одиночество.



Бигль / Фото American Kennel Club

Доберман

Доберман – собака очень ловкая, умная и смелая. Подходит для людей, которые имеют время на длительные прогулки.

Интересно В Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей: в чем причина



Доберман / Фото Reddit

Эти собаки нуждаются в серьезной физической нагрузке и базовой дрессировке. С ними можно и нужно договариваться, поэтому можно попробовать договариваться "за игру". Так будет счастлив и собака, и хозяин, который получит благодарного и любящего друга.

Собака плыла по реке 10 километров, чтобы найти хозяина: смотрите видео