Хаски
Хаски известны своей необычайной активностью. Все это потому, что раньше эти четырехлапые были ездовыми собаками.
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Для любителей длинных прогулок такая порода подойдет отлично. Ведь у хаски очень много энергии, они выносливы и хорошо переносят низкие температуры.
Хаски / Фото Peakpx
Далматин
Это довольно активные собаки, требующие больших нагрузок и долгих прогулок на открытом воздухе. Об этом нужно обязательно помнить будущим хозяевам, если они решили брать эту породу.
Благодаря своей уникальной окраске спутать далматинца с представителями другой породы просто нереально. Известность этим собакам принес знаменитый Диснеевский мультфильм, а затем и полнометражный художественный фильм.
Далматин / Фото Pixabay
Джек-рассел-терьер
Эта маленькая веселая собачка – тоже очень активна. Порода выводилась для охоты на мелкую дичь.
Джек-рассел-терьер интеллектуален и бесстрашен, у него внутри будто все время заведен моторчик. Он с удовольствием будет гулять и повсюду бегать.
Джек-рассел-терьер / Фото Medium
Бигль
Бигль – очень древняя порода собак. Он издавна использовался как охотничий пес, что гонит зверя, извещая об этом владельца громким лаем.
Кроме энергичности, собака отличается игривостью и любит вредить, поэтому ему нужно уделять особое внимание воспитанию. Бегу нужны активные прогулки и постоянная компания, он тяжело переносит долгое одиночество.
Бигль / Фото American Kennel Club
Доберман
Доберман – собака очень ловкая, умная и смелая. Подходит для людей, которые имеют время на длительные прогулки.
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Доберман / Фото Reddit
Эти собаки нуждаются в серьезной физической нагрузке и базовой дрессировке. С ними можно и нужно договариваться, поэтому можно попробовать договариваться "за игру". Так будет счастлив и собака, и хозяин, который получит благодарного и любящего друга.
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