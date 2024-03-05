Загадочная смерть дельфина на побережье: кровь сочилась из глаз и челюсти животного

Морского млекопитающего заметили на пляже в Нью-Джерси еще в феврале. Свидетели трагедии отмечают, что из глаз и челюсти животного сочилась кровь.

Исследователи до сих пор не знают, что стало причиной гибели животного. Однако, местные жители уверены, что дельфин стал жертвой деятельности человека в океан.

Читайте также Одни из самых больших животных на Земле не могут размножаться - они на грани исчезновения: что произошло

Что могло произойти с дельфином?

Предполагают, что причиной гибели млекопитающего стали гидролокаторы ветряной компании, которые используются для составления карты морского дна. Ранее исследователи уже предполагали, что эта технология влияет на обитателей океана, препятствуя передвижению животных и толкая их навстречу лодкам или выбрасывая на берег.

Предыдущие исследования уже показали, что воздействие высоких частот сонара может ввести в заблуждение морских млекопитающих. Более того, порой это заставляет их плыть на огромные расстояния и быстро менять глубину, что может привести к кровотечению из глаз и ушей. Отметим, что эксперты ранее также заявляли о том, что доказательства гидроакустической травмы можно обнаружить "при внешнем осмотре жертвы".

На берегу было обнаружено тело обычного дельфина с коротким клювом, которого можно встретить вдоль континентального склона в водах глубиной от 200 до 2000 метров. Однако этот вид дельфинов чрезвычайно редко встречается вблизи пляжей,

– говорит исполнительный директор Ассоциации коммерческого рыболовства Лонг-Айленда Бонни Брейдли.

По словам местного жителя Джейми Стеерта, который и обнаружил мертвого дельфина, они с горожанами постоянно просят доказать отсутствие нарушений слуха у выброшенных на берег животных, однако ранее им отказывали. В то же время исследователи отмечают, единственный способ определить причину смерти млекопитающего – провести вскрытие и проанализировать ушную кость на наличие повреждений.

На теле дельфина обнаружены раны / Фото из Twitter (потенциально уязвимый контент)

Отметим, что уши дельфина расположены в области нижней челюсти, однако непонятно, расположено ли отверстие именно в этом месте. Очевидцы сообщают, что из глаз и челюсти животного сочилась кровь, однако причина кровотечения до сих пор остается неизвестной.

Что еще могло стать причиной?

В то же время координатор Национального управления океанических и атмосферных исследований Джастин Визбике считает, что причиной крови на теле животного могли стать птицы. Когда тело лежит на пляже, оно становится добычей для местных чаек, а потому вполне вероятно, что круглая дыра на морде и кровавая глазница является результатом атаки птицы.

Ранее NOAA также заявляло о том, что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что влияние интенсивного подводного звука в нескольких местах может привести к тому, что некоторые дельфины и другие млекопитающие в конце концов могут выброситься на берег и погибнуть. Сейчас ученые продолжают изучать все аспекты акустической коммуникации и слуха морских животных, а также влияние звука на поведение и слух китов.

Тело дельфина обнаружили на пляже в Нью-Джерси / Фото из Twitter (потенциально уязвимый контент)

Местные жители подозревают, что в смерти дельфина виновато использование гидролокатора, который использует ветроэнергетическая компания. В качестве доказательства горожане приводят обнаружение недалеко от берега мексиканского судна HOS Browning, которое, согласно документам, проводит геотехнические, геодезические и геолого-геофизические исследования. В то же время непонятным остается, действительно ли судно проводило исследования в день смерти дельфина – тот момент еще предстоит выяснить.

Ученые отмечают, что дельфин на самом деле мог умереть по целому ряду причин, а потому окончательные результаты будут сделаны только после вскрытия.