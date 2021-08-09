Маленький мунтжак: интересный зверь родился в Одесском зоопарке – фото

О рождении мунтжака сообщил директор одесского зоопарка Игорь Беляков. Он даже посвятил животному со странным названием небольшое стихотворение.

Директор зоопарка обнародовал на своей странице в фесбуке фото мунтжака и его мамы. Также он написал небольшой шуточный стих о мунтжаке.

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Мунтжак – старейший вид оленей, возникший 15 – 35 миллионов лет назад. Мунтжаки имеют небольшие размеры. В азиатских странах они являются объектами охоты, а их мясо считают деликатесом.

Источник: – старейший вид оленей, возникший 15 – 35 миллионов лет назад. Мунтжаки имеют небольшие размеры. В азиатских странах они являются объектами охоты, а их мясо считают деликатесом.Источник: Википедия



Новорожденный мунтжак / Фото Ксюша Фунтова

Мунтжаков также называют лающими оленями. Если эти животные возбуждены или взволнованы, они издают звуки, похожие на лай собак.

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Игорь Беляков не только пишет стихи, посвященные мунтжакам, но и регулярно снимает забавные клипы-поздравления с Новым годом. Благодаря этому директор Одесского зоопарка стал настоящей звездой сети. Видео с ним собирают десятки тысяч просмотров.

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